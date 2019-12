Bari, inflitte condanne per 68 anni ai danni della “Società foggiana”

Ha decretato pene più pesanti di quelle chieste dalla Dda – per com­plessivi 68 anni di reclusione, con condanne oscillanti da 14 a 20 anni – il gup di Bari Marco Galesi nel processo abbreviato a 3 foggiani e un margheritano accusati di aver tentato di uccidere per tre volte a gennaio tre rivali, mai rintraccia­ti nelle missioni di morte, per ven­dicare l’omicidio di Rodolfo Bru­no, il presunto «cassiere» del clan Moretti/Pellegrino/Lanza, una delle batterie della «Società foggiana».

Il pregiudicato foggiano fu crivellato di fucilate e pistolettate esplose da tre sicari ancora ignoti, il pomeriggio del 15 novembre del 2018 in un agguato all’interno di un bar sulla circumvallazione. (fonte: retegargano)