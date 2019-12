Chieti, incidente su A14: coinvolti 2 manfredoniani

Chieti. Maxi tamponamento questa mattina sull’autostrada A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in cui sono state coinvolte almeno sette auto.: quella più grave è stata trasferita all’ospedale di Pescara, le altre cinque al “SS Annunziata” di Chieti. Lo riporta abruzzolive.it

Delle persone rimaste ferite, alcuni solo contusi, questa mattina sulla A14 tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest, tre sono quelli poi portati in ospedale. Il più grave è un uomo di 62 anni di Manfredonia che si trova a Pescara, ricoverato in Neurochirurgia con una prognosi di quaranta giorni. Gli altri due feriti sono stati portati questa mattina all’ospedale di Chieti per le cure. Si tratta di un 51enne di Manfredonia e di un 62enne di Larino. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Coa di Pescara Nord. Il maxi tamponamento in totale ha coinvolto 12 mezzi di cui due camion.