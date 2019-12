“Con il fiato sospeso”, le foto di Antonio Braccio a Parcocittà

Foggia.

Verrà inaugurata sabato 7 dicembre 2019, alle 18.30 presso il Centro Polivalente Parcocittà, la mostra fotografica di, socio del Foto Cine Club – Foggia. Oltre al fotografo, interverranno Massimo Selmi, presidente provinciale dell’ AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Sessant’anni, consulente del lavoro e tributarista, titolare di avviato studio di consulenza aziendale, scrittore nel tempo libero, amante della musica che ha studiato da ragazzo, fotografo appassionato: questo in sintesi il profilo di Antonio Braccio.

“Nelle foto di Antonio Braccio è evidente la sua confidenza con il mondo, il suo legarsi alla vita e l’ammirazione nei confronti di tutte le persone a partire dagli ultimi.

Anche gli oggetti in una condizione di ultimità stimolano la sua empatia come una sorta di trasposizione emotiva – spiega Nicola Loviento, presidente del Foto Cine Club di Foggia . I soggetti da lui fotografati perdono la propria identità e ci fanno entrare in un’altra dimensione, un mondo vivo e nello stesso tempo ovattato,una dimensione onirica che porta ad interrogarci, uno sguardo che rimbalza dalle foto di Antonio fin dentro noi stessi e ci accorgiamo subito che ammirando quelle foto in realtà guardiamo dentro di noi.

A volte fermarsi a pensare al senso della vita può essere triste, per la sua brevità, per la sua sofferenza, per la sua vacuità, tuttavia la prima sensazione è quella dell’accoglienza, della serenità, dell’accettazione, siamo lontani dall’ira, dalla rabbia, dal dolore e riusciamo attraverso lo sguardo di Antonio a percepire la positività, l’ostinazione a non arrendersi mai e l’importanza di mantenere l’attenzione sui grandi temi e ci aiuta ad abbandonare il pensiero delle tante piccole inutili cose che occupano la nostra quotidianità, per fare quel respiro profondo che segue l’attimo della sospensione”.