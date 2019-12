“Dimissioni Renata Abruscio vero e proprio fulmine a ciel sereno”

“Le dimissioni della vicesindacahanno rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per noi”.

Lo dice in una nota Il sindaco, Domenico Lasorsa, del Comune di Orta Nova.

“Affermiamo con estrema sincerità che non ce lo aspettavamo affatto, è stata una scelta totalmente disattesa. La dottoressa Abruscio in questi mesi ha lavorato con grande serietà e professionalità”. Ed è proprio per questo che la ritengo, e la riteniamo, una grave perdita.”

“Le motivazioni che sono alla base della sua scelta, secondo quanto scritto dalla stessa Abruscio, sono relative al fatto che la stessa Renata non ha più condiviso le linee politiche dell’amministrazione comunale”.

“Infatti si evince una “divergenza di visioni politiche” nella lettera in questione. Per questo siamo davvero rammaricati. In questi giorni abbiamo cercato di comprendere se si sarebbe potuti andare avanti con lei respingendo le dimissioni presentate. Ma la dottoressa Abruscio ha specificato che non vi erano più le condizioni per poterlo fare. Per questo non abbiamo potuto che accettare la sua scelta con estremo rammarico. A Renata diciamo grazie per il lavoro svolto e le auguriamo il meglio per il suo futuro professionale e politico.

Nel frattempo volevamo rassicurare tutti: la maggioranza gode di buona salute. Il gruppo consiliare è oltremodo coeso”.