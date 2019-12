Foggia. Omicidio Dedda: per Giuseppe Albanese nuovo esame al Riesame

Foggia, 02 dicembre 2019. ”Inoltre, deve essere segnalato che il Tribunale, dopo avere valutato come pregevole, in un passaggio dell’ordinanza, il lavoro di ricostruzione delle celle telefoniche svolto dal servizio SCO della Polizia, ritiene poi incerta, contraddittoriamente e senza spiegare adeguatamente la ragione di tale giudizio, l’individuazione degli utilizzatori delle schede telefoniche poste sotto osservazione”.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (I sezione penale, Presidente Mazzei; udienza dello scorso giugno 2019) – esprimendosi sul ricorso proposto dal Procuratore presso il Tribunale di Bari, ha annullato un’ordinanza del Tribunale di Bari del 14 gennaio 2019, con la quale era stato accolta la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Giuseppe Albanese – Foggia, 27.10.1980 – “contro l’ordinanza emessa dal G.i.p. di Bari il 14.12.2018, con la quale era stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Albanese, perché, in presenza di esigenze cautelari, era stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con almeno un altro soggetto non identificato, dell’omicidio di Dedda Rocco e dei reati di detenzione e porto illegale della pistola utilizzata per l’omicidio. Era stata contestata l’aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione dell’associazione di tipo mafioso denominata Società Foggiana, nonché la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e successiva ad esecuzione di pena”.

Annullando l’ordinanza del Tribunale di Bari del gennaio 2019, la Cassazione ha rinviato per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Bari.

I fatti. L’agguato. La ricostruzione

Dalla citata ordinanza del Tribunale, del gennaio 2019, emergevano tra l’altro gli elementi rilevanti del fatto e delle indagini:

“Il 23.1.2016, intorno alle ore 14,30, Dedda Rocco, soggetto storicamente legato al gruppo Sinesi Francavilla, mentre si trovava all’interno della propria abitazione in Foggia, in via Peschici, venne attinto da alcuni colpi di arma da fuoco a causa dei quali morì. La convivente (…) dichiarò che alcuni vicini di casa, di cui non ricordava il nome, le avevano riferito che dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco avevano avvertito il rumore di uno scooterone che si allontanava. Mentre erano in corso i primi rilievi, alcuni operatori dell’U.P.G.S.P. intervennero in via Manfredonia, Prima Traversa, per l’incendio di un motoveicolo, che fu distrutto dal rogo e del quale non fu possibile individuare la matricola”.

“Mediante analisi dei filmati di alcune telecamere presenti nella zona, vennero individuati due soggetti a bordo di uno scooter (..) che attraversavano via San Severo, dirigendosi verso via Peschici, dove abitava Dedda Rocco. Gli stessi soggetti, poi, vennero visti, dopo tre minuti dall’omicidio, mentre giungevano in via Manfredonia a bordo del medesimo mezzo, che successivamente veniva dato alle fiamme. La visione delle immagini, però, non consentì agli investigatori il riconoscimento dei due soggetti protagonisti delle riprese. Per tale ragione, in data 8.7.2016, gli inquirenti decisero di diffondere le immagini dei due presunti killers attraverso i mass media, al fine di ricevere informazioni“.

“Il collaboratore di giustizia Bruno Raffaele dichiarò di aver riconosciuto, dalle immagini trasmesse, l’odierno imputato (con il quale era stato detenuto presso il medesimo istituto penitenziario). Il Tribunale riteneva che sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non si poteva giungere «con sufficiente tranquillità» ad affermare che la persona ripresa fosse Albanese Giuseppe. Il Bruno aveva dichiarato di aver riconosciuto l’indagato dall’andamento del suo incedere e dal fatto che lo stesso aveva l’abitudine di camminare con il capo coperto, ma il Tribunale valutava come generiche le circostanze fattuali riferite ed evidenziava il fatto che la persona ripresa camminava a capo scoperto”.

“Il Tribunale di Bari sottolineava, altresì, che, sulla scorta di quanto evidenziato dai Carabinieri, la peculiarità dell’incedere di Albanese Giuseppe non era data dai movimenti del collo – descritti dal collaboratore – ma dall’oscillazione asimmetrica delle braccia, in quanto egli portava il braccio sinistro molto più in alto del destro”

“Il Tribunale aggiungeva che Albanese Giuseppe era stato oggetto, per svariato tempo, di monitoraggio da parte degli stessi Carabinieri, e tuttavia costoro, così come gli operatori della Squadra Mobile di Foggia, fini conoscitori degli elementi di spicco della criminalità foggiana, non lo avevano riconosciuto nelle immagini”.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Antonio Nuzzi

“Il collaboratore di giustizia Nuzzi Pietro Antonio dichiarò che, durante la detenzione, aveva discusso per la prima volta dell’omicidio di Dedda Rocco con Moretti Alessandro, in occasione della diffusione delle immagini registrate. Nuzzi riportò che Moretti era rimasto stupito del fatto che non avessero riconosciuto Albanese per il suo modo di camminare. Il collaboratore di giustizia riferì inoltre che il movente dell’omicidio era legato a problemi interni tra il sodalizio clan Sinesi, cui apparteneva la vittima, e l’associazione di tipo mafioso denominata Società Foggiana”.

“Il Tribunale non riconosceva credibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nuzzi e, quanto al mancato riconoscimento di Albanese Giuseppe da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria, esprimeva perplessità, notando che, qualora l’individuazione fosse stata così semplice e certa, le forze dell’ordine avrebbero immediatamente riconosciuto Albanese Giuseppe, in quanto soggetto già filmato in più occasioni.”

“Avendo inquadrato l’omicidio in esame nell’ambito della lotta tra i due sodalizi, il Tribunale riteneva irragionevole ammettere che Moretti non conoscesse, a distanza di tempo, l’identità degli esecutori materiali del delitto. L’Autorità Giudiziaria riteneva che Moretti potesse non aver raccontato la verità al collaboratore Nuzzi, individuando Albanese Giuseppe quale esecutore dell’omicidio”.

“Il Tribunale non condivideva le conclusioni cui era giunto il Giudice per le indagini preliminari in relazione alla ricostruzione operata dal servizio SCO della Polizia circa il traffico telefonico delle zone interessate dall’omicidio e circa la direttrice di fuga dei presunti killers”.

“In ultima analisi, il Tribunale concentrava la propria attenzione sul comportamento della vittima, ritenendo inspiegabile il fatto che la stessa, benché si sentisse in pericolo al punto da aver adottato diverse cautele (quali l’installazione di telecamere di videosorveglianza e di un videocitofono nonché l’evitare di uscire di casa), avesse aperto la porta a persone dal volto coperto”.

Il ricorso della Procura di Bari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione (..) Il ricorrente (il Procuratore,ndr) ritiene errata la valutazione degli elementi indiziari a carico di Albanese Giuseppe operata dal Tribunale. Inoltre, il ricorrente afferma che il Tribunale ha operato una sistematica svalutazione della valenza indiziaria degli elementi acquisiti e che le operazioni ricostruttive esposte nell’ordinanza risultano frutto di una parziale considerazione dei dati istruttori rilevanti. Nell’atto di ricorso vengono analizzati in chiave critica alcuni aspetti dell’ordinanza impugnata”.

Il Procuratore di Bari ha ritenuto che “il Tribunale abbia recepito acriticamente il rilievo difensivo dell’impossibilità di correlare con certezza gli utilizzatori dello scooter bruciato ai killers di Dedda Rocco. Il ricorrente, a sostegno della tesi secondo la quale il mezzo incendiato apparteneva proprio agli esecutori dell’omicidio, sostiene che non sarebbe diversamente spiegabile l’azione incendiaria riscontrata, compiuta nei momenti immediatamente successivi ai fatti sia sul motoveicolo, sia su alcuni indumenti”.

La difesa di Giuseppe Albanese

“L’avv. Francesco Santangelo, difensore di fiducia di Albanese Giuseppe, ha depositato una memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa sostiene che il ricorrente abbia esposto lamentele relative ad elementi di prova sulla base di i valutazioni (..) diverse da quelle del Tribunale”. “La difesa ritiene che il riconoscimento di Albanese Giuseppe, effettuato dal collaboratore di giustizia Bruno Raffaele, sia da considerare informale e quindi prova atipica”. “Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nuzzi Pietro Antonio, la difesa ritiene che le stesse manchino di chiarezza, precisione, specificità e riscontri.” “In merito alla ricostruzione degli eventi anche mediante il coordinamento dei dati telefonici, la difesa ritiene che sia una mera congettura l’ipotesi che gli assassini si siano diretti, dopo aver abbandonato il veicolo bruciato, verso via Leone XIII”.

L’esito e il responso della Cassazione

Secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata – quella del gennaio 2019 del Tribunale di Bari – risulta (..) fondata su una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari a carico di Albanese Giuseppe, senza alcuna loro considerazione d’insieme”. “In definitiva, il Tribunale non ha compiuto una valutazione completa di tutti gli elementi disponibili, in una sintesi che consenta di stabilire se nel loro insieme essi costituiscano grave base indiziaria a carico di Albanese”.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata – secondo la Cassazione – , con rinvio al Tribunale di Bari, che svolgerà un nuovo esame senza incorrere nei vizi qui riscontrati e compirà le opportune valutazioni anche in merito alle esigenze cautelari.

