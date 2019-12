Foggia, straniero aggredito da 4 persone: trasportato ai Riuniti

, 03 dicembre 2019. Sabato scorso, quando un equipaggio della Volante è intervenuto in viale Dauno dove è stato soccorso un ragazzo di colore trovato riverso a terra e dolorante.

L’uomo di 26 anni, proveniente dal Gambia, senza fissa dimora sul territorio nazionale, ha riferito ai Poliziotti di essere stato avvicinato da quattro persone che lo hanno aggredito per futili motivi e che gli hanno sottratto la somma di 25 euro che aveva nella tasca dei pantaloni.

Atteso che la vittima dell’aggressione accusava dolori, è stata fatta intervenire un’autombulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ragazzo al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia per essere medicato. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei responsabili dell’aggressione.