Follieri “Foggia e Palermo mi hanno danneggiato, c’è interesse per Catania”

, l’imprenditore foggiano negli ultimi giorni accostato al, ha confermato le sue intenzioni di acquisizione del club etneo anche ai microfoni di: ““.

Nel curriculum di Follieri anche i tentativi di arrivare a Foggia e Palermo non andati a buon fine: “Ciò che è successo a Foggia e Palermo ha danneggiato la mia immagine, anche se alla fine questi due club sono falliti non soltanto per i loro debiti elevati. Quello che posso dire ai tifosi del Catania è che non avrei avuto alcun interesse ad espormi come sto facendo se non avessi l’intenzione di prendere questa società. Il mio obiettivo è che la trattativa, quando inizierà, possa avere successo anche perché non vado certamente in cerca di pubblicità negativa“.

“I miei avvocati e quelli del Calcio Catania – ha proseguito – si stanno confrontando e scambiando quei documenti che sono necessari per rendere il quadro più chiaro ad entrambe le parti. Il mio obiettivo è quello di rilevare il 100% del club e di farlo entro la fine dell’anno in modo da poter subito mettere le prime basi per il rilancio della squadra, con un rafforzamento della rosa nel calciomercato di gennaio“.

A chi dubita delle sue intenzioni e della sua solidità economica risponde: “Ho già costituito la società che si occuperà dell’operazione. Il denaro è già depositato in una banca inglese per cui dobbiamo soltanto analizzare i numeri che ci fornirà il Calcio Catania“.

Fonte: www.tuttoc.com