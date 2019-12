“Il mio volo dei desideri? Che Foggia ritrovi il suo spirito comunitario”

“A Foggia a Natale si respira un’aria particolare. C’è molta gente che resta qui, come in estate, o che torna, mi piace il clima, l’idea che l’organizzazione del Comune accompagni la festa verso il 25 dicembre, festa religiosa e della famiglia”. L’assessore alla culturaillustra il programma delle feste. Il primo appuntamento è il “Volo dei desideri” , 8 dicembre, manifestazione organizzata con l’assessore alla Pubblica istruzioneevento che inaugura il lungo periodo di festa. Protagonisti, come sempre, i bambini, 4 scuole elementari e il coro del Lanza-Perugini, guidato dal soprano. L’associazione ‘Di terra e di mare’ curerà la logistica, per far salire i desideri al cielo, però, niente palloncini quest’anno: “Saremo ecologici”. Una coreografia di musica e colori che accompagnerà l’accensione dell’albero, atteso momento non solo perché è un rito della città, ma anche per la curiosità di vedere la “veste” dell’abete illuminato. “L’albero sarò alto 18 metri, avrà un aspetto tradizionale”.

Dal 2014 ad oggi la partecipazione all’evento è cresciuta da 4mila a 10mila presenze, la cerimonia del 2019 verrà corredata da “danzatori aerei spettacolari”, accenna Giuliani. Novità assoluta, la ruota panoramica, che tutti si aspettavano di veder svettare solo nella zona della fiera, nel villaggio di Babbo Natale e che, invece, fa mostra di sé davanti al pronao della villa comunale: “La location dipende dal fatto che questo è un luogo simbolo della città, l’amministrazione comunale con il villaggio fieristico non c’entra nulla”.

Una scia di commenti ha accompagnato sui social questa iniziativa. Certo, tanti curiosi hanno assistito al montaggio, hanno osservato gli uomini con l’elmetto che l’hanno innalzata in pochi giorni, hanno chiesto disorientati: “Che sta succedendo?”. Poi, appena completata, è stata subito immortalata dalle foto. “Sì ho letto tanti commenti negativi – prosegue Giuliani- ma anche tanti positivi, i cittadini vanno sempre rispettati per quello che dicono, sia nelle critiche sia negli elogi”. Facciamo un esempio: dicono che ci voglio più strade e meno ruote. “Ma non si mischiamo gli ambiti, sono due cose diverse, le strade le faranno e per alcune ci sono già lavori in corso”. Altro tenore di commenti: ad ogni piano vedremo qualcosa di brutto: “Ma no, per me Foggia è bella, il desiderio che esprimo nella cerimonia del Volo è quello che ritrovi sempre più il suo spirito comunitario, il suo grande cuore solidale, quello che unisce in tante iniziative”. Altro appunto: perché non si paga l’occupazione del suolo, cosa che vale per altre attività in tempi non festivi?: “Perché all’amministrazione non costa nulla, per la ruota non spendiamo un euro, non paghiamo l’affitto. Il prezzo di 8 euro per il giro non so chi l’abbia diffuso, non sappiamo ancora quanto costerà. Anche in altri luoghi dove è stata installata si sono regolati in questo modo”. Il gestore della Euro Wheel s.a.s & Co viene da Trani, nella delibera di giunta si motiva l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione “in ragione della originalità e dell’attrattività di quanto proposto”.

In villa saranno dislocate installazioni luminose, una cassa armonica, un grande presepe in una delle serre che esistono e che vanno utilizzate. Street food con ‘Libando’, che verrà verrà spostato da piazza Cesare Battisti in villa comunale. Torna il coro gospel per il 25 dicembre e il classico concerto di Natale il 24. Per tre giorni, a cura di Pina D’Elia, a Santa Chiara si svolgerà il festival della poesia, “La voce del mare”, che si lega ad una manifestazione svolta in carcere dal titolo “via d’uscita”. Negli ipogei il presepe medievale che è stato molto gradito l’anno scorso. Poco distante dalla ruota, la pista di pattinaggio, che è un po’ arretrata rispetto agli anni precedenti. Anche la provincia si è data molto da fare in quanto a villaggi, alberi e addobbi, è sfida Foggia con le sue iniziative: “Nessuna competizione, sono tasselli di un grande quadro. Certo Foggia è il capoluogo e noi non facciamo nulla di particolare, solo quello che spetta ad una grande città che vive questa festa con molta partecipazione, che ama passeggiare nelle strade in questi giorni.”. Il 22 dicembre al Giordano il concerto di Mario Biondi, il resto del programma in una conferenza stampa per illustrare il programma di Natale.