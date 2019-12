Foggia. L’appello di Turi “Registro comunale bigenitorialità, rispondete?”

Foggia. “Sono 2 mesi che ho depositato il progetto sulla bigenitorialitá al comune di Foggia. Nonostante le pec di sollecito, l’ assessorato alle politiche sociali non ha mai risposto in merito. I diritti dei bambini dovrebbero essere tutelati e invece ad oggi sono stati ignorati”. La nota è di, presidente dell’associazione

Lo scorso 7 novembre si è tenuto un incontro presso i Servizi sociali sul registro della bigenitorialità che consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella dei loro figli residenti nel Comune. “In questo modo- dice Turi- le istituzioni possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori per renderli partecipi di tutte le comunicazioni riguardanti i loro figli, indipendentemente dai rapporti tra i due adulti”. La modalità è già in uso in molti comuni e permette ad entrambi i genitori di essere informati sulla vita dei figli. Diversamente le istituzioni – dato che la maggior parte degli affidi è condiviso con una collocazione “prevalente”- tendono a dialogare solo con uno di loro.

La richiesta riguarda i genitori separati e da tempo Turi si sta occupando della questione: “Sono diritti sacrosanti quelli dei figli a vivere in modo equilibrato e sereno, e sappiamo quanto possa essere difficile in situazioni di conflittualità derivanti da separazioni/divorzi. Ma si smette di essere coniugi, non genitori.

Evidentemente tutto questo non interessa all’ assessorato che non solo non si è pronunciato, nonostante siano passati 60 giorni dal deposito, ma ancor più grave risulta l’indifferenza ai solleciti tramite pec inviati dallo scrivente. Faccio appello a tutti i politici locali a cui interessa il benessere dei minori e della famiglia: tendano una mano a chi, pur urlando, non viene ascoltato”.