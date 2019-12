L’associazione Vìola Dauna leader nel progetto di prevenzione sulla violenza

La senatricepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha incontrato ieri l’associazionee la commissione ordinistica. L’incontro era previsto il 25 novembre ma i concomitanti impegni della senatrice hanno rimandato l’appuntamento. Si sono tenute due sessioni di lavori: una, prettamente di carattere medico, sulla formazione dei medici nella rilevazione della violenza nei confronti delle donne, prima che scattino le denunce e intervengano le altre istituzioni. Con

L’altra sessione si è svolta alla presenza del prefetto Raffaele Grassi, Laura Simeone, sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Foggia, il questore di Foggia Paolo Sirna, il colonnello Nicola Lorenzon, comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, il Tenente Colonnello Pierluigi Calabrese del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, Raffaella Vacca, assessore alle politiche sociali del Comune di Foggia, Franca Dente, presidente dell’associazione ‘Impegno Donna’.

“Positivo l’apprezzamento della senatrice per una realtà come quella di Vìola, per il metodo di rilevazione e prevenzione che si pone l’obiettivo di bloccare il femminicidio e attenuare le ripercussioni sullo stato di salute. Un metodo da diffondere in altre città. Ne parlerà anche con il ministro Speranza – dice Laura Spinelli, coordinatrice della commissione ordinistica-. Dal punto di vista della legge, si è rilevato che l’impianto legislativo, anche con il Codice rosso, è “molto forte”, la debolezza riguarda la prevenzione e la protezione dopo la denuncia”.

In svolgimento, un altro progetto di Vìola nelle scuole di Foggia e giunto alla seconda edizione. “Il progetto si chiama E.d.vi.ge – dice Spinelli- si propone di lavorare sulle relazioni di coppia, sulla simmetria nel rapporto fra uomo e donna, sul rispetto. Le relazioni possono essere conflittuali in una coppia, la violenza scatta quando il rapporto non è paritario, subentra la sudditanza e le vittime sono soprattutto le donne. In quest’attività collaboriamo con gli psicologi e i mediatori culturali”.