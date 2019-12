“Michelle”, esce il nuovo singolo dei foggiani Endigii e Itten

Dopo l’inaspettato successo di “Agnese”, i due artisti hanno consolidato un genere musicale da loro definito “una via di mezzo tra rap, trap e graffiti pop” (totalizzando su Spotify oltre 600.000 ascolti, con un totale di 10 singoli e un EP di 6 tracce, Club 22, uscito nel maggio 2019),

“Michelle” è un brano in cui ogni ragazzo può ritrovarsi nella vita quotidiana, una storia d’amore non corrisposto, sul dolore che si può provare nel sentirsi talmente persi tanto da finire a rifugiarsi nella droga pensando di potersi sentire meglio. “Michelle” è la prospettiva di un ragazzo che parla alla sua amata, “Michelle” appunto, e che cerca di spiegarle quanto sia dura amare quando si è ricambiati.

“La collaborazione con Sucream e con Sony – raccontano Endigii e Itten – nasce dalla voglia di crescere e di fare un salto di qualità. Siamo estremamente felici: grazie al loro supporto abbiamo la grande possibilità di far conoscere la nostra musica ogni giorno di più. Il successo di “Agnese” è stato uno stimolo enorme e oggi che siamo sotto contratto con una etichetta abbiamo deciso di ripartire con un altro nome di persona, ovvero “Michelle”. Sebbene i nostri pezzi raccontino di storie molto spesso tristi e dei problemi che ogni ragazzo incontra, noi non ci prendiamo mai troppo sul serio. Il nostro rapporto con i fan è speciale, cerchiamo di interagire sempre con loro, soprattutto sui social: è bello quando per le strade di Foggia ci fermano. Siamo partiti da qui, da Foggia e non possiamo che ringraziare la nostra città.

Per consacrare il nostro rapporto – concludono Endigii e Itten – di collaborazione, abbiamo deciso di fare un tatuaggio uguale sulla gamba: Betty Boop. Il video di “Agnese” è l’insieme di cortometraggi di Betty Boop e tutti hanno iniziato ad identificare “Agnese” con il personaggio dei fumetti. È diventata il simbolo della nostra unione”

BIO ENDIGII

Endigii, nome d’arte di Andrea di Nanno, nasce a Foggia il 16/09/96.

Si avvicina al mondo dell’Hip Hop nel 2014, dedicandosi principalmente al freestyle. Solo in seguito, decide di mettere da parte l’arte dell’improvvisazione per dedicarsi appieno ai testi scritti.

Collabora con alcuni tra i più quotati artisti del settore a livello locale. Questo porta alla nascita di due collettivi, “Trash Food” e “Back Door Fellas” che, tra il 2015 e il 2016, si affermano come ottime realtà a livello emergente della Capitanata.

Chiusa l’esperienza con i collettivi, pubblica alcuni singoli come solista e, dal 2017, inizia la collaborazione col produttore Itten.

Il suo stile musicale può considerarsi una via di mezzo tra graffiti pop, trap ed indie.

BIO ITTEN

Angelo Netti in arte Itten è un giovane artista foggiano di 24 anni laureato in Design Urbano.

Si affaccia al mondo della musica durante il periodo adolescenziale ascoltando vari stili da cui ha colto suoni, armonie e sfumature che hanno poi, ispirato le sue produzioni. Polistrumentista autodidatta ha approfondito lo studio musicale per affinare le varie tecniche di composizione e arrangiamenti. Musicista, dj e producer spazia dall’hip hop all’ indie, dal Pop al Funky fino ad arrivare all’elettronica, riscuotendo numerosi consensi sul web e nei concerti live.

Nel 2017 prende vita il sodalizio tra ENDIGII e ITTEN dopo un incontro casuale per un’ occasionale collaborazione ad una produzione musicale.

L’intesa immediata ha portato, dopo poco alla nascita del primo brano: Agnese che ha totalizzato più di 20.000 ascolti su Spotify in pochissimi giorni.

Dopo questo successo inaspettato i due artisti consolidano un genere musicale da loro definito “una via di mezzo tra rap, trap e graffiti pop” totalizzando su Spotify oltre 600.000 ascolti, con un totale di 10 singoli e un EP di 6 tracce (Club 22) uscito nel maggio 2019.

Dal 2014 fino ad oggi i due artisti si sono esibiti a Foggia e nella provincia circostante, solcando i palchi di città e come Milano, Roma e Termoli.