” così Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, al microfono di Federico Pontiggia nella puntata di Movie Mag in onda mercoledi 4 dicembre alle 23:00 su Rai Movie e più tardi nella programmazione notturna di Rai Uno. E poi ancora il ritorno di Marco D’Amore nei panni di Ciro Di Marzio, una cena con delitto per Daniel Craig e Jamie Lee Curtis, una visita sul set con Michele Placido e un ricordo di Anna Magnani.

“Per me il cinema è l’apice dell’arte” dichiara a Federico Pontiggia il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi “nei miei sogni c’è quello di fare il regista”. Intervistato in occasione della presentazione del film Frozen II – il segreto di Arendelle, Sangiorgi ha parlato dell’impegno messo nello studio del cinema: “Studiare vuol dire desiderare e questo grande studio, questo grande desiderio mi porterà da qualche parte” e ha ricordato la passione cinematografica del padre: “Mio padre sapeva riconoscere la grandezza del cinema. Sapeva che in alcuni casi era necessaria la spudoratezza”.

Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Chris Evans sono solo alcune delle star protagonista di CENA CON DELITTO – KNIVES OUT la commedia nera di Rian Johnson che vi presentiamo questa settimana. Il cinema ha raccontato molte volte delle cene particolarmente indigeste e Alberto Farina, nella rubrica See You Next Wednesday, ricorda le più celebri ed efferate, partendo da quella “quasi perfetta” di Cameron Diaz per arrivare a quella piuttosto sgradevole servita da Vincent Price a Robert Morley.

In sala questa settimana L’Immortale, diretto e interpretato da Marco D’Amore che riporta davanti alla macchina da presa il celebre personaggio della serie Gomorra, Ciro Di Marzio. E poi Qualcosa di meraviglioso di Pierre-Francois Martin-Laval che ci racconta la storia vera di Fahim Mohammad, profugo del Bangladesh che spera di ottenere asilo politico in Francia grazie alla sua bravura come giocatore di scacchi. Di emigrazione e integrazione ci parla anche il nuovo film del regista finlandese Mika Kaurismaki: Master Cheng, che verrà presentato durante la XXIII edizione del Tertio Millennio Film Fest, il festival cinematografico che promuove il dialogo interreligioso e fra le culture. Ve lo raccontiamo nel notiziario di Movie Mag, realizzato in collaborazione con ANICA.

Siamo andati ad Acerra (Napoli) sul set di La Stanza, film breve in realtà virtuale realizzato da Giuseppe Alessio Nuzzo nel quale Michele Placido torna a vestire i panni di un poliziotto, questa volta alle prese con un caso di cyberbullismo.

Concludiamo con uno splendido autoritratto di Anna Magnani, che ci racconta il suo personalissimo modo di interpretare il lavoro dell’attore, e con i film suggeriti dal Cineoroscopo di Simon and the stars.

Movie Mag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo, con la collaborazione di Katia Nobbio. Regia di Luca Postiglioni.

