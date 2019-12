‘O Miedeco D’E Pazze, continuano i successi per la compagnia l’Airone(foto)

La seconda serata è iniziata con la presentazione da parte di Matteo Totaro del Sorriso di Claudio e Orazio Piemontese presidente del centro sociale, i due hanno tracciato il percorso fatto e da fare per la cercare di far ripartire la nostra città. Nell’augurare la buona serata, Matteo e Orazio, hanno fatto emergere un motivo comune alle due istituzioni: “Il Sorriso”, un sorriso che grazie anche alla compagnia L’Airone ogni anno viene portato sul palco di Monte S. Angelo.

Alla compagnia l’Airone va il plauso per tutto ciò che svolge, in modo particolare, l’evento di quest’anno è stato tra i più professionali tra quelli portati in scena, un gruppo che è cresciuto di anno in anno e che dà sempre il meglio di se.

Grazie per queste belle serate alla compagnia teatrale, peccato che bisognerà aspettare un anno per rivedervi.

A fine serata, Matteo Guerra della compagnia l’Airone, ha ringraziato tutti i presenti ed ha voluto dedicare una poesia in vernacolo al presidente del Centro Sociale che proprio in questi giorni ha compiuto 80 anni.