Rogo nel Gran Ghetto, tendopoli per 500 migranti

Dopo l’incendio che la scorsa notte ha distrutto 200 baracche del gran ghetto che sorge tra i comuni foggiani di Rignano Garganico e San Severo “sara’ allestita una tendopoli in una zona accanto a quella interessata dall’incendio, di proprietà regionale”. In prefettura a Foggia si e’ svolta una riunione presieduta dal prefetto, con i vertici delle forze di polizia,alla presenza anche dei rappresentanti della, del servizio di Protezione civile della provincia di Foggia, del Comune di San Severo, dei vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel.

Poichè a causa dell’incendio 400 migranti non hanno più un tetto dove dormire, è stato deciso che sara’ allestita una tendopoli, accanto a quella interessata dall’incendio, per complessivi 500 posti, a cui provvedera’ il servizio di protezione civile della Regione Puglia. Il Comune di San Severo attivera’ il Centro operativo comunale assicurando, di intesa con la Regione Puglia, la distribuzione dei pasti per almeno 60 giorni. L’Ager, infine, provvedera’ alle attivita’ di rimozione e bonifica dell’area interessata dall’incendio.