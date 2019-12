“Un reporter in valigia”. GARGANO Ep. 07 – Monte Sant’Angelo

“Un reporter in valigia” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporter Mirco Paganelli che ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.

Mirco Paganelli ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Il centro storico conserva lo stesso abitato del Mille dopo Cristo. È una delle mete di pellegrinaggio più importanti della cristianità e nei secoli l’hanno attraversata cavalieri, fedeli, viaggiatori, papi e curiosi. Monte Sant’Angelo sorge su una vetta del Gargano che si tuffa nell’Adriatico e che guarda verso Gerusalemme, dove i crociati completavano il loro viaggio. Il cuore della visita è una cavità nella roccia e mi fa pensare come la grotta sia un simbolo che ritorna più volte nella storia dell’uomo, da Platone al Vangelo, fino a Leonardo Da Vinci. La caverna è l’archetipo del rifugio per l’uomo e ne è al contempo dimora e prigione. Sta a noi scegliere come viverla e quando liberarcene.