Webbin club Manfredonia: i ragazzi battono 3-1 il Santeramo

Il 6+1 iniziale di coach Angelo Rinaldi è composto da Giuseppe Bottalico, Massimo Esposto, Ippolito Troiano, Stefano Attanasio, Andrea Scarale, Massimo Dicembrino e Alessio Rendina.

Prima dell’inizio del match, al momento del saluto iniziale, i capitani delle due squadre si scambiano sotto rete una simbolica rosa rossa e l’intero palazzetto osserva un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne.

La formazione di casa parte con la giusta aggressività e scatta subito avanti 7-3 (schiacciata vincente di Bottalico). Santeramo chiede timeout, però al ritorno in campo le cose non cambiano, anzi il gap aumenta (10-5 e 14-7). I baresi non riescono a trovare le contromisure alla veloce costruita sull’asse Esposto-Scarale e il Manfredonia segna due punti fotocopia per il 19-13 e il 21-14. Un piccolo passaggio a vuoto della Webbin (1-5) porta il punteggio sul 22-19 e costringe coach Rinaldi al timeout. Il 23-19 è del libero Penza, la cui ricezione termina in maniera beffarda nel campo avversario, mentre l’ultimo scambio è deciso da un pallonetto vincente di Attanasio (25-20).

Santeramo accusa il colpo e così la seconda frazione inizia benissimo per la compagine di casa, 7-1 e timeout per la RAF. Bottalico sfonda il muro barese (9-2) e i bianco-azzurri raggiungono il massimo vantaggio (+8) sull’11-3. La sfida, fino a questo momento a senso unico, registra tuttavia il ritorno degli ospiti, che con un parziale di 2-7 prima si avvicinano (13-10), poi addirittura sorpassano i sipontini (14-15) e li tengono a breve distanza (16-18, 17-19, 18-20, 19-21). Il finale di set è però deciso da Attanasio, autore di ben quattro degli ultimi sei punti della sua squadra, che con un muro vincente chiude la frazione ai vantaggi (26-24).

L’inizio del terzo parziale è all’insegna dell’equilibrio fino al 5-5, poi il Manfredonia prova la fuga (8-5 con un ace di Bottalico) e con un attacco vincente di Attanasio sale 10-6. Ma la RAF reagisce e riesce a impattare sul 13-13. Capitan Troiano è lesto a mettere a terra una golosa palla vagante sopra il nastro (14-14) per quella che resterà l’ultima situazione di parità del set. Da questo momento in poi infatti gli ospiti saranno sempre avanti (14-16, 16-19, 19-22) e faranno propria la frazione con il punteggio di 21-25.

Determinati a conquistare l’intera posta in palio, i ragazzi di coach Rinaldi partono bene nel quarto parziale (l’8-5 di uno spietato Dicembrino è un attacco imprendibile). Le coperture in difesa dei due liberi Penza e Rendina sono sempre puntuali, così come fantasiose sono le alternative di attacco proposte dal palleggiatore Esposto e perciò il set si mette in discesa (13-9). Troiano, due volte Attanasio ed Esposto aumentano il margine di vantaggio per la squadra di casa (17-10). I santermani mollano, la partita ha ormai un padrone. Spinto dagli applausi del pubblico del PalaDante, il Manfredonia porta a 9 le lunghezze di vantaggio sugli avversari (21-12). Si arriva così al punto conclusivo dell’incontro, messo a segno da Bottalico, che vale il 25-16 finale.

Con questo successo i bianco-azzurri superano in classifica la Don Milani Volley Bari, sconfitta dal Barletta, e si attestano al quarto posto, a due punti dalla capolista Volley Cassano. Sabato 7 dicembre alle 17.00 la Webbin sarà impegnata in trasferta, a Castellana Grotte, contro la Matervolley, squadra in ritardo di cinque punti in classifica dalla formazione sipontina.

Risultati Serie D maschile (5^ giornata):

A Piedi Liberi Redfox Barletta-Don Milani Volley Bari 3-2

BCC New Mater Castellana Grotte-Volley Club Locorotondo 3-0

Webbin Volley Club Manfredonia-New Volley RAF Santeramo in Colle 3-1 (25-20/26-24/21-25/25-16)

Volley Cassano-Enfoservice Altamura 3-0

Doni Bomboniere Terlizzi-Matervolley Castellana Grotte 3-1

Fincons Group Bari-New Volley Gioia 1-3

Classifica Serie D maschile:

1) Volley Cassano…..13

2) BCC New Mater Castellana Grotte…..12

2) Doni Bomboniere Terlizzi…..12

4) Webbin Volley Club Manfredonia…..11

5) Don Milani Volley Bari…..10

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..8

7) New Volley RAF Santeramo in Colle…..6

7) Matervolley Castellana Grotte…..6

7) New Volley Gioia…..6

10) Volley Club Locorotondo…..4

11) Enfoservice Altamura…..1

11) Fincons Group Bari…..1

Michelangelo Ciuffreda

