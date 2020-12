A San Severo, DAD fino al prossimo 22 dicembre

A San Severo, didattica a distanza (DAD), fino al prossimo 22 dicembre. E’ quanto apprende StatoQuotidiano.it dalle dichiarazioni rese dal Sindaco Francesco Miglio attraverso un post pubblico diramato su facebook, social network scelto come canale di comunicazione e interazione con la cittadinanza.

In arrivo, nelle prossime ore, la firma dell’Ordinanza che ufficializzerà le nuove disposizioni.

Ma è polemica, all’indomani delle frizioni nella maggioranza di Governo registrate in Consiglio dei Ministri in relazione alle misure trasmesse dal Premier Giuseppe Conte.

Secondo quanto riportato a metà giornata dai dispacci di Agenzia di Stampa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri sera tardi il decreto legge sugli spostamenti. Viene dunque confermata la stretta governativa sulle festività come stabilito in Cdm.

Ancora in dirittura di arrivo, invece, la bozza del Dpcm con le misure che dovrebbero entrare in vigore dal 4 dicembre. E sul punto il Sindaco della Città dei Campanili non nasconde critiche e piccato disappunto.

“È incredibile: sono le 11.30 e ancora non è dato conoscere l’orientamento del Governo. Oggi – dichiara Miglio – scade il Dpcm e non ancora sappiamo domani che dobbiamo fare. Quando ci dobbiamo organizzare noi sul territorio? Stanotte? Domattina all’alba? Mi spiace – puntualizza il Sindaco -, ma in questa fase chi sta al Governo deve essere più decisionista e meno schiacciato da meccanismi di discussione ad oltranza privi di costrutto. In assenza di direttiva, non posso attendere oltre.”

“In giornata adotto ordinanza di prolungamento della sospensione della didattica in presenza sino al 22 dicembre.”

“Nel frattempo il Comune chiederà alle scuole gli elenchi di docenti, operatori scolastici e studenti che a suo tempo scelsero la didattica in presenza per sottoporli ad uno screening sul covid. Alla ripresa dopo l’Epifania io, che sono la prima Autorità Sanitaria locale, devo avere esatta cognizione delle situazione delle scuole della città. I soldi – conclude Francesco Miglio – per fare sto screening? Li troviamo…. dobbiamo trovarli.”

