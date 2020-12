Cagnano, “A Natale compra locale”: l’iniziativa per sostenere le attività del paese

Gargano, 3 dicembre 2020. Nell’era del Covid, da quando gran parte degli italiani resta a casa per contenere il contagio, gli acquisti sul web sono incrementati. Ad avere la meglio, a differenza delle molte aziende e attività a rischio chiusura, è stata Amazon, che ha visto, come non mai, uno straordinario guadagno per il 2020.

Per far fronte alle attuali difficoltà degli esercizi locali, l’Amministrazione Comunale di Cagnano Varano ha promosso l’iniziativa “A Natale Compra Locale”, invitando tutti i cittadini a scegliere le attività del paese. “Dare attenzione ai nostri negozi, al nostro artigianato, ai nostri prodotti gastronomici, per le prossime festività Natalizie – ha scritto il sindaco Di Pumpo sulla sua pagina Facebook – È un dovere morale e sociale per sostenere le attività duramente colpite in questo periodo di crisi sanitaria”.

Articolo di Valerio Agricola