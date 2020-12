Cantiere fermo a S. Lorenzo in Carmignano, Iacovangelo: “Rischio nuovo degrado”

Foggia, 03 dicembre 2020. “E’ indispensabile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori fermi da troppo tempo oltre i mesi di lockdown”. Lo scrive in un’interrogazione al sindaco Landella il consigliere comunale di Foggia Dario Iacovangelo. Il rischio che si pone in evidenza, preso atto che al momento non ci sono attività di cantiere, è che “ulteriori ritardi nel consolidamento statico e nel recupero architettonico della chiesa e dell’area circostante potrebbero riportarli in uno stato di degrado e di abbandono”. San Lorenzo in Carmignano attende ripresa dei lavori, consegna probabile in ottobre

Iacovangelo ricorda di aver già chiesto lumi con Pec, nel mese di maggio, al servizio lavori pubblici, contratti e finanziari. Sull’impegno dell’amministrazione a perseguirne il recupero: “E’ stato evitato che andassero persi alcuni fondi Pis per alcune negligenze ed inerzie che avevano caratterizzato in passato l’opera”. Dunque chiede all’amministrazione comunale “quando termineranno i lavori e a chi sarà affidata la custodia e la valorizzazione di una testimonianza preziosa dell’urbanizzazione del territorio in cui sorse Foggia”.