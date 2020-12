Cerignola, arrestati due pregiudicati

Cerignola, 03 dicembre 2020. Nella mattinata del 1° dicembre u.s., Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola traevano in arresto: A.C. 62enne pregiudicato cerignolano in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi otto di reclusione per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S., reato commesso in Cerignola nell’anno 2008; V.V. 28enne pregiudicato cerignolano in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 mesi 11 e giorni 9 per tentata rapina, resistenza a p.u. e ricettazione, reati commessi a Trani nell’anno 2014.