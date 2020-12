Chi l’ha visto, è ad Ischitella il ragazzo della scomparsa Valentina Ferrari

Gargano, 3 dicembre 2020. È stato visto ad Ischitella Gabriele, il ragazzo di Valentina Ferrari, la 36enne di Livorno scomparsa dal 22 ottobre. Valentina era ricoverata presso l’ospedale di Livorno dopo aver ricevuto un’aggressione da quattro persone, tuttora ignote, vicino casa. Al momento pare che Valentina si sia fatta viva chiamando il telefono di suo fratello.il ragazzo della scomparsa Valentina Ferrari

La storia di Valentina era stata raccontata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai Tre. Al centro di questa vicenda ci sarebbe la difficile relazione con il suo compagno Gabriele, caratterizzata da furiose discussioni a carattere di gelosia. Molte le testimonianze arrivate in trasmissione, da parte di ragazze che hanno avuto a che fare con Gabriele. Una di queste ha dichiarato, sempre agli inviati di “Chi l’ha visto”, di aver subito una violenza sessuale da parte di Gabriele, dopo essere stata drogata e ubriacata.

Sarebbe stata la segnalazione di una spettatrice a permettere il ritrovamento di Valentina, attraverso un video registrato con il cellulare. Nel video si vede Gabriele e poco vicino la madre dei suoi figli, Patrizia, che vive con lui, entrambi dinanzi al municipio di Ischitella, tutti e due con il cellulare nelle mani. Non è ancora chiaro il motivo della loro presenza ad Ischitella. Nella mattinata di oggi, in paese, sono giunte le telecamere della Rai per proseguire sulla faccenda.

Articolo di Valerio Agricola