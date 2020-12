Daniele contro Chi l’ha visto: “Non conosco il ragazzo di Valentina, lasciatemi in pace”

Gargano, 3 dicembre 2020. ore 13.05. Il paese di Ischitella è finito nell’occhio del ciclone dopo la vicenda occupata dalla trasmissione “Chi l’ha Visto?” riguardante Valentina Ferrari, la 36 enne livornese, scomparsa dall’ospedale di Livorno il 22 ottobre, ricoverata per aver ricevuto diverse percorse da 4 individui ignoti. Valentina avrebbe dato di recente sue notizie attraverso suo fratello. Il ragazzo di Valentina, Gabriele, è stato visto in questi giorni ad Ischitella, insieme a Patrizia, la madre dei suoi figli, che vive con lui e la stessa Valentina.

A dire la sua, riguardo a questa vicenda, è Daniele Aiello, ripreso dalle telecamere di “Chi l’ha visto” mentre era in Piazza Grande, a Livorno, con Gabriele e Patrizia al loro banchetto di collanine. Dopo essere comparso in trasmissione, Daniele ha dichiarato di essersi trovato di passaggio a Livorno e di non conoscere affatto Gabriele. “Ho visto che era un pochino in difficoltà e ho scambiato solo due parole – ha affermato Daniele – Ma non li conosco. Ho saputo che loro sono qui ad Ischitella, ma non so dove sono di preciso”.

“Non volevo essere intervistato in televisione – ha proseguito Daniele – ho un minore da tutelare. Voglio essere lasciato in pace, e voglio che il programma “Chi l’ha visto?” cancelli ufficialmente la mia persona dalle registrazioni, altrimenti mi rivolgerò ad un legale”. Sempre nell’intervista, Daniele ha tenuto nuovamente a precisare.

Ad essere intervistato anche un certo Gaetano, citato come conoscente e che secondo voci di paese, non confermate, avrebbe ospitato i due ad Ischitella. Gaetano ha ribadito espressamente di non conoscere Gabriele, Valentina e Patrizia. “Frequentavo Livorno perché avevo una ragazza – ha riferito – Non li conosco, non so chi sono, e tanto meno non voglio sapere chi sono. Non sono mai stati a casa mia. Gente di quel genere, a casa mia, non li faccio entrare”.

Articolo di Valerio Agricola

Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola