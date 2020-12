Foggia, Gema: sottrazione di 22 mln di tributi, 2 amministratori condannati

Bari, 3/12/2020 – (gazzettamezzogiorno) La Corte di Appello di Bari ha ridotto le condanne nei confronti di due imputati e ne ha assolti altri due dall’accusa di peculato relativa all’ipotesi che gli amministratori di una società foggiana di riscossione tributi, la Gema Spa, tra il 2006 e il 2012 si siano appropriati di oltre 22 milioni di euro che avrebbero dovuto versare nelle case di 40 Comuni del Foggiano, del Tarantino e del Salento, delle tre Province Bat, Foggia e Taranto e dell’Acquedotto Pugliese. In particolare i giudici dell’appello hanno rideterminato in 3 anni e 2 mesi di reclusione (dai 5 anni inflitti in primo grado) la condanna nei confronti di Giuseppe Corriero e in 3 anni (da 4 anni e 3 mesi) quella nei confronti di Mirella Alberini. Assolti «perché il fatto non costituisce reato» Vincenzo Laricchia e Giovanni Fanelli, difesi dagli avvocati Angelo Loizzi e Lorenzo Contrada (condannati in primo grado rispettivamente a 4 anni e 3 mesi e a 4 anni e 1 mese di reclusione). Stando alle imputazioni, la società avrebbe omesso il versamento alle pubbliche amministrazioni truffate di somme che variavano dai 18 euro del Comune di Melissano (Lecce) agli oltre 2 milioni di euro sottratti ai Comuni di Vieste e San Giovanni Rotondo (Foggia), ai 3 milioni del Comune di Foggia e ai quasi 8 milioni di Cerignola. (gazzettamezzogiorno)