Foggia. Natale solidale, chiesa di Gesù e Maria prepara pacco dono consigliato

“Non farti rubare da questa pandemia il gusto della solidarietà”. Così la parrocchia di Gesù e Maria lancia l’iniziativa a favore dei più poveri, il pacco di Natale da confezionare secondo alcune indicazioni. Panettone o pandoro, carne e latte in scatola, igienizzante, mascherine, detersivo per i piatti. Un modo intelligente di aiutare chi ne ha bisogno considerando che, spesso, le famiglie non hanno nemmeno assicurato l’uso della cucina.

La chiesa, che assiste quotidianamente almeno 100 famiglie, la terza domenica del mese offre il pranzo da asporto, unico possibile in questo periodo, come avviene nella mensa dell’ Immacolata o presso quella della Caritas al S.S. Salvatore. Pranzo a sacco la domenica pomeriggio nella parrocchia di S. Pio X. In accordo fra le varie chiese della diocesi, ogni domenica del mese è coperta con il pranzo da portar via. Mentre si moltiplicano le descrizioni delle attività liturgiche delle parrocchie dalle loro pagine facebook, ‘Gesù e Maria’ si organizza per il pacco dono extra in una fase in cui, come spiegano nel volantino, il Covid ha complicato tutto, compresa la solidarietà. L’iniziativa è stata promossa anche da chi si occupa della mensa e del dormitorio adiacente la parrocchia, 15 posti per prima e seconda accoglienza.