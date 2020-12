“Il più grande esorcista al mondo”: morto Frate Cipriano de Meo. La testimonianza

Manfredonia, 03 dicembre 2020. Si è spento questa mattina, alla veneranda età di 96 anni, frate Cipriano de Meo, conosciuto per aver avuto il maggior numero di anni di ministero di esorcista al mondo. Nato il 5 gennaio 1924 e battezzato con il nome di Ferruccio, venne ordinato sacerdote il 6 marzo 1949 a Montefusco, un paesino in provincia di Avellino, ma perenne lotta con il diavolo dal 7 dicembre 1952, come egli stesso ebbe modo di riferire al collega Antonio Guidone che ebbe modo di intervistarlo. “Quel lontano pomeriggio di cinquanta anni fa – racconta padre Cipriano – mi trovavo presso il convento di Montefusco quando bussarono al portone e, andando ad aprire, mi trovai di fronte tre persone : due uomini ed una donna. Alla domanda su cosa volessero non ottenni risposta. Mentre quando chiesi chi fossero, la donna, con voce da uomo disse “mi chiamo diavolo” ed io “piacere, padre Cipriano”, ribattei pronto.”

Ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente e di aver ricevuto la sua benedizione più di un decennio fa, allorquando per curiosità, unitamente ad un amico medico di Manfredonia, fervido credente, che oltre un decennio ha prestato assistenza durante gli esorcismi, mi recai, nella chiesetta dedicata a San Bernardino, a San Severo, nei pressi del cimitero dove ogni mercoledì venivano praticati come detto gli esorcismi. Ero molto scettico, devo ammetterlo, ma ho constatato con i miei occhi, la presenza in quella chiesa di gente proveniente da tutta Italia che accompagnavano i propri cari, da tempo con comportamenti irrazionali, probabilmente invasati dal demonio. Padre Cipriano, li osservava attentamente, ci parlava e poi, decideva se fosse un caso da sottoporre ad esorcismo o se fosse il caso di rivolgersi alle cure di un medico, difatti, come egli stesso era solito precisare, nell’ottanta per cento dei casi, si trattava di un disturbo di tipo psichiatrico.

Ho partecipato ad esorcismi individuali che avvenivano nella sacrestia della chiesa e sono stato testimone del fatto che, durante l’esorcismo, nel momento in cui padre Cipriano cospargeva di acqua benedetta il capo della persona indemoniata e pregava, le reazioni erano veementi, con bestemmie, insulti, sputi e calci ed in quattro persone adulte non eravamo in grado di trattenere con forza una ragazzina di 16 anni che sembrava essersi indemoniata dopo una seduta spiritica.

Dopo gli esorcismi individuali, seguiva la celebrazione della santa Messa e quindi l’Eucarestia ed anche durante la messa bisognava vigilare sulle persone indemoniate, per le loro imprevedibili reazioni.

La forza di Padre Cipriano, durante gli esorcismi, gli derivava non solo dalla sua profonda ed indiscutibile fede ma soprattutto da San Pio, di cui possedeva una reliquia che usava mettere sul capo e sul petto degli indemoniati durante gli esorcismi individuali ed il cui nome e quello della madre Maria Giuseppa Di Nunzio Forgione, venivano pronunciati ad alta voce da Padre Cipriano per allontanare il maligno.

Grazie Padre Cipriano per la tua intensa e difficile attività di esorcista, grazie alla quale hai liberato dal maligno, profondendo le tue inesauribili energie, tanta gente sofferente.

A cura di Antonio Castriotta

LA SCOMPARSA DI PADRE CIPRIANO MEO. IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI SAN SEVERO. Il Comune e la Città di San Severo piangono la scomparsa di Padre Cipriano De Meo, frate del Convento dei Cappuccini di San Severo dove è stato padre Guardiano. Padre Cipriano De Meo, al battesimo Ferruccio, era nato a Serracapriola il 5 gennaio 1924 ed è stato ordinato sacerdote il 6 marzo 1949 a Montefusco.

E’ stato Direttore del Seminario di Gesualdo, cappellano degli emigrati in Svizzera, primo superiore del Convento di Manfredonia. Per decenni si è diviso tra i conventi di Serracapriola e San Severo, ove ha svolto gli uffici di padre guardiano e parroco delle rispettive parrocchie. La vita di Padre Cipriano è stata segnata dal suo ministero di esorcista che ha svolto sin dalla sua presenza nel convento di Gesualdo. E’ stato lo stesso san Pio da Pietrelcina a incoraggiarlo in questo apostolato. Era fratello di Gustavo De Meo, Deputato al Parlamento per la Democrazia Cristiana dal 1948 al 1976 per sei legislature, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i governi Zoli, Fanfani e Tambroni e ministro della Difesa con i governi Leone e Fanfani.

“La passione di Padre Cipriano – ricorda padre Luciano Lotti, Guardiano del Convento di San Severo – è stata la storia della Provincia Religiosa di Sant’Angelo-Foggia, per la quale compirà diversi studi, fino a pubblicare il Necrologio della stessa. In questo impegno di studioso si imbatterà in diversi documenti poco conosciuti tra cui le documentazioni riguardanti padre Gabriele da Mentone e padre Matteo d’Agnone. Del primo pubblicherà la documentazione del processo di beatificazione, mai concluso a causa della chiusura dei conventi per le leggi eversive del 1866, dell’altro diverrà un vero e proprio devoto. Riuscì finalmente ad introdurre presso la Diocesi di San Severo la Causa di Beatificazione di Padre Matteo, fino alla chiusura del processo Diocesano”.

“Piangiamo oggi la figura di un sacerdote e di un frate che si è speso tanto per la nostra comunità – aggiunge il Sindaco Francesco Miglio -, sempre vicino alla gente, specie di quanti ne avevano più bisogno. E’ una figura quella di Padre Ciprriano, che ha tratteggiato in maniera positiva ed evolutiva gli ultimi 50 anni della chiesa locale, assistere alle sue celebrazioni religiose è stato un privilegio per molti di noi. A nome dell’intera Amministrazione Comunale porgiamo alla famiglia francescana ed ai suoi familiari le condoglianze più sentite e partecipate nel ricordo di un uomo e di un frate umile e caritatevole”.

Le esequie di Padre Cipriano saranno celebrate a San Giovanni Rotondo, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, domani venerdì 4 dicembre alle ore 11,30. La celebrazione sarà trasmessa su Padre Pio TV. Saranno ammessi in chiesa solo i congiunti.