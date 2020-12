Interdittiva Gentile Impianti di Mattinata, disposto il controllo giudiziario

(StatoQuotidiano, ore 02.12.2020). Bari – Mattinata, 02 dicembre 2020. Controllo giudiziario per la Srl Gentile Impianti di Mattinata: è quanto disposto con recente provvedimento del Tribunale di Bari – III Sezione penale in funzione di Tribunale per la Prevenzione – all’esito della Camera di consiglio presieduta dal presidente relatore dott.ssa Giulia Romanazzi.

LA SRL. La Gentile Impianti srl è una società che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici e che svolge attività d’impresa principalmente attraverso commesse pubbliche; in ultimo la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo in Mattinata in zona Concezione (ved. foto). La predetta società è stata costituita il 23 novembre 2010 da Antonio Gentile, Amministratore unico, mentre il padre, Giovanni Gentile, già titolare di un’impresa individuale esercente analoga attività, ne è il responsabile tecnico.

Con provvedimento del 09.06.2020, il Prefetto di Foggia aveva disposto la misura interdittiva antimafia nei confronti della stessa società.

A fondamento della richiesta di interdittiva il Prefetto poneva un presunto giovamento di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del proprio cognome legato ad un clan. Il Prefetto, dunque, ritenendo che gli evidenziati indicatori sintomatici fossero fortemente indizianti di una permeabilità dell’attività della società istante, valutava la esistenza di un pericolo concreto di condizionamento, se non di vera e propria infiltrazione mafiosa dell’attività imprenditoriale mettente capo alla Gentile Impianti srl.

Come noto, alle misure patrimoniali già contemplate dal codice antimafia, di portata totalmente invasiva in termini di aggressione e spoliazione della proprietà del proposto, finalizzate ad espungere dall’economia lecita le accumulazioni di ricchezza di provenienza illecita, il legislatore ha affiancato nuovi schemi di prevenzione, riconducibili, appunto, agli artt. 34 e 34 bis, come il CONTROLLO GIUDIZIARIO concesso alla Gentile Impianti, che si caratterizzano per la loro minore pervasività, consentendo che la titolarità della proprietà permanga in capo all’imprenditore, mentre lo Stato, rappresentato dall’Autorità Giudiziaria, effettua un intervento, – progressivamente crescente e/o decrescente a seconda del bisogno di prevenzione da soddisfare e del soggetto economico da trattare”.

All’esito delle verifiche, il Tribunale rileva che “in effetti i Gentile sono soggetti incensurati ed immuni da carichi pendenti e, come attestato dai bilanci della propria difesa, non constano apporti di capitali illeciti all’interno della società”. Ed ancora, osserva il Tribunale, “l’epilogo della vicenda sottesa alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di affidamento e gestione dell’impianto sportivo in Mattinata conclusosi appunto con l’archiviazione del procedimento penale ex art. 323 comma a carico dell’Arch. Michele Longo, all’epoca responsabile del III settore del Comune di Mattinata, induce ad escludere il fenomeno, ravvisato dal Prefetto, di una contaminazione totalitaria dell’entità economica di riferimento”.

Pertanto la verifica giudiziale dei presupposti di cui all’art. 34 bis” è stata ritenuta ” favorevolmente conclusa, con conseguente possibilità per la Gentile Impianti srl di intraprendere un Controllo Giudiziario beneficiando dell’effetto sospensivo della interdittiva antimafia. Effetto sospensivo che comporterà la ripresa di tutte le attività in essere tra la Gentile Impianti srl ed il Comune di Mattinata con la conseguente riapertura del Centro Sportivo Play Center in zona Concezione. A ciò aggiungasi, come espressamente disposto dall’art. 34-bis, comma7, la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per la Gentile Impianti, di vedersi aggiudicati nuovi appalti, e dunque di conseguire l’iscrizione nella cd. ‘White List””.

La SRL Gentile Impianti (con sede in Mattinata alla Via San Michele Arcangelo n. 10) è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Ciuffreda e Avv. Francesco Santangelo i quali così commentano tale provvedimento: “Un dictum giudiziale che non si discosta dalla realtà: un’impresa rappresentata da “soggetti (Gentile Antonio e Giovanni) incensurati ed immuni da carichi pendenti e, come attestato dai bilanci, che non constano apporti di capitali illeciti all’interno della società”. Restituita la dignità e la serenità a soggetti dalla condotta illibata che hanno investito i sacrifici di una vita dedita al lavoro nonché restituito a Mattinata ed ai mattinatesi un impianto sportivo degno di esser chiamato tale”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it