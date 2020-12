Manfredonia, “Anna Rizzi”: aumentano guariti. Positivi ora: 6 ospiti e 3 operatori

(StatoQuotidiano, ore 14). Manfredonia, 03 dicembre 2020. Aggiornamento del bollettino periodico di informazione in merito alla situazione di contagio presente nella Casa di Riposo “Anna Rizzi” di Manfredonia. Sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti martedì 1 dicembre.

“Le azioni messe in campo, il rispetto delle regole, l’utilizzo dei DPI e la costanza e perseveranza nell’adottare tutte le misure necessarie ideate dall’organizzazione o suggerite dal Dipartimento di Prevenzione della ASL FG sempre molto attento a seguire l’evolversi dell’emergenza, stanno producendo i risultati sperati. Infatti, ad oggi la situazione risulta la seguente: 6 ospiti positivi sui 17 precedenti. Tutti gli altri si sono negativizzati. 3 operatori positivi su 6 precedenti. Tutti gli altri erano e sono negativi o si sono negativizzati”.

“E’ stata dura, ed è ancora molto dura, ma adesso si inizia a vedere un bagliore di luce in fondo al tunnel. Le attenzioni, lo spirito di sacrificio e di abnegazione di tutti gli operatori, la pazienza e disponibilità degli utenti, l’amore dei familiari nei confronti dei loro cari, ma anche della struttura, sta vincendo questa maledetta guerra impari. Ci auguriamo di poter dire presto che la Casa di Riposo “Anna Rizzi” è Covid free”.

“Intanto, non abbasseremo la guardia, non lo faremo mai, abbiamo avuto tanta pura e molta ne abbiamo ancora. I nostri Operatori, “eroi di trincea”, sono tutti stremati, le nostre risorse notevolmente ridotte a causa dei costi proibitivi dei DPI e di tutto il resto, ma resistiamo. Continuate a starci vicino: persone, Istituzioni, media mai come ora abbiamo bisogno di tutti, non lasciatoci soli”. Lo dichiarano i referenti di Asp Smar e Cooperativa San Giovanni Di Dio.