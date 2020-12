Manfredonia. C’è “Gruppo lavoratori fragili uniti per sopravvivere”, emendamento alla Camera

GRUPPO LAVORATORI FRAGILI UNITI PER SOPRAVVIVERE https://www.facebook.com/groups/776625476490567/

Il gruppo facebook “lavoratori fragili uniti per sopravvivere” conta all’incirca 550

lavoratori occupati nei settori del pubblico impiego(dalla scuola alla sanità )e del lavoro

privato. Il gruppo nasce con l’intento di condividere tra i cosiddetti “lavoratori fragili” gli

aggiornamenti in tema di tutele sanitarie e legislative emanate in corso di pandemia da

Covid19; stimolare l’opinione pubblica e la politica verso soluzioni atte al superamento

delle criticità emerse in questi mesi.

Il Covid -19 ha portato alla luce le difficoltà sociali che vannodalla conservazione del

posto di lavoro allo svolgimento dell’attività in sicurezza(smart working).

Dall’inizio dell’epidemia, si sono susseguiti provvedimenti che hanno cercato di

tutelare con dei periodi di malattia l’assenza precauzionale dal servizio di questi

lavoratori. L’ultimo di essi è l’art.26 della legge di conversione del decreto agosto ove

è prevista un’assenza equiparata al ricovero ospedaliero con la relativa copertura

previdenziale fino al 15 ottobre e successivamente a tale data, l’adibizione del

lavoratore “di norma” per il settore del pubblico impiego, “fortemente raccomandata”

per quello privato, ove possibile, al lavoro agile.

Dall’ascolto delle varie categorie di lavoratori “fragili” l’On. Antonio Tasso ha

dimostrato competenza e sensibilia’ presentando alla Camera un emendamento (a

firma anche degli Onorevoli Borghese e Cecconi) alla legge di Bilancio, in cui sono

racchiuse le richieste di tutela del lavoro.

I punti salienti che gli abbiamo evidenziato sono:

– la necessità di una copertura previdenziale per quei lavoratori riconosciuti dal medico

competente aziendale come lavoratori fragili, attraverso un periodo di “malattia”

equiparata al ricovero ospedaliero non computabile nel comporto;

– Il lavoro agile esteso per “obbligo” a tutte le categorie che possono svolgerlo, senza

essere demansionati, con caratteristiche compatibili con la prestazione lavorativa

svolta;

– la tutela dell’assenza come “ricovero” sino a fine emergenza epidemiologica, per chi

non possa svolgere il lavoro agile per mansione, non computandola nel comporto.

L’On. Antonio Tasso ha ascoltato prontamente le richieste del nostro gruppo

“lavoratori fragili uniti per sopravvivere”, tramutandole nell’emendamento n.67.01

all’art.67 della legge di Bilancio AC n. 2790-bis, che alleghiamo e per il quale gli

manifestiamo profonda stima e gratitudine.

EMENDAMENTO > Emendamento fragili-convertito (1)