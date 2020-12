Manfredonia, Olimpiadi Italiane Informatica: Antonio Ciociola di nuovo sul podio

Manfredonia, 3/12/2020 – “Sono contentissimo ed emozionato: dopo i successi nell’edizione 2018-19, anche quest’anno il nostro mitico Antonio Ciociola è salito sul podio delle Olimpiadi Italiane di Informatica conquistando, per la seconda volta, la medaglia d’argento.

In un anno come questo, pieno di difficoltà, impedimenti e stranezze, giungere a un risultato del genere è stato veramente notevole!

Grazie, Antonio, perché in una gara asettica, a distanza, online, chiuso nella tua stanza, monitorato costantemente via cam e terminale, sei riuscito a trovare la concentrazione e gli stimoli giusti per affrontare l’ennesima sfida; perché non hai mollato, sei andato avanti e ancora una volta hai portato onore e gloria a te e a tutto il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia. Sono fiero di te!

Voglio ringraziare tutti i ragazzi che si sono cimentati e continuano a cimentarsi nelle varie selezioni e competizioni scolastiche e territoriali e nelle Olimpiadi a Squadre. E ora, chiuso il capitolo 2019-2020, concentriamoci per l’edizione 2020-21!”

Fonte: Liceo Galilei-Moro di Manfredonia.