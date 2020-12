Mattinata, sale numero positivi: chiusura scuole fino al 23 dicembre

Mattinata (Foggia), 3/12/2020 – Ecco gli ultimi DATI UFFICIALI aggiornati al 2 dicembre scorso. Il dato dei positivi torna a crescere vistosamente e al momento persistono 45 casi di positività e 25 in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario. Si invita, ora più che mai, a mantenere comportamenti responsabili e attenti e ad essere disciplinati nel rispettare le norme anti-contagio per il bene proprio e di tutti.

“Il dato dei contagi comunicatoci oggi dalla Prefettura registra un aumento preoccupante del numero dei contagiati e dei soggetti in isolamento fiduciario. Un dato delicato anche in rapporto alla popolazione residente. Ho preso quindi la decisione di rinnovare la precedente ordinanza del 18 novembre scorso che dispone la sospensione dell’attività di didattica in presenza in tutte le scuole locali di ogni ordine e grado rinnovandola fino al prossimo 23 dicembre. Spiace dover nuovamente ricorrere a un atto di questo tipo ma le condizioni attuali purtroppo non ci permettono di riaprire la Scuola in sicurezza. Giunga ai concittadini in stato di positività la mia più sentita vicinanza in questo momento così difficile. Infine, nel richiamare tutti al senso di responsabilità, attenzione e cautela, auguro a ogni concittadino e alle vostre famiglie un buon proseguo di serata”.

Lo riporta il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia.