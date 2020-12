Miglio nero: “Sono le 11.30 e del Dpcm non sappiamo niente: I COMUNI SI DEVONO ORGANIZZARE!”

San Severo, 03 dicembre 2020. “È incredibile: sono le 11.30 e ancora non è dato conoscere l’orientamento del Governo. Oggi scade il Dpcm e non ancora sappiamo domani che dobbiamo fare. Quando ci dobbiamo organizzare noi sul territorio? Stanotte? Domattina all’alba? Mi spiace ma in questa fase chi sta al Governo deve essere più decisionista e meno schiacciato da meccanismi di discussione ad oltranza privi di costrutto”. Lo scrive sui social il sindaco di San Severo, Miglio.

“In assenza di direttiva, non posso attendere oltre. In giornata adotto ordinanza di prolungamento della sospensione della didattica in presenza sino al 22 dicembre. Nel frattempo il Comune chiederà alle scuole gli elenchi di docenti, operatori scolastici e studenti che a suo tempo scelsero la didattica in presenza per sottoporli ad uno screening sul covid. Alla ripresa dopo l’Epifania io, che sono la prima Autorità Sanitaria locale, devo avere esatta cognizione delle situazione delle scuole della città. I soldi per fare sto screening? Li troviamo…. dobbiamo trovarli”, conclude Miglio.