Morte Renzulli, conferito l’incarico per l’autopsia. Tutte le ipotesi “aperte”

(StatoQuotidiano, ore 11:16). Foggia, 03 dicembre 2020. Fissato per stamani, alle ore 12, in Procura a Foggia, il conferimento dell’incarico per l’espletamento dell’esame autoptico sul corpo di Mario Renzulli, 38enne del Foggiano, deceduto in seguito alle ferite riportate nell’ambito di un litigio avvenuto il 30 novembre scorso in un casolare a Macchia Rotonda (località del Comune di Manfredonia). Come risaputo, l’uomo è stato trasportato ai Riuniti di Foggia, dove è deceduto.

Come anticipato da StatoQuotidiano.it, Pubblico Ministero che coordina le indagini è il dottor Alessio Marangelli.

IL LEGALE DELLA DONNA: “ATTENDIAMO SVILUPPO INDAGINI”. “Naturalmente, durante il litigio non erano sul posto avvocati e/o forze dell’ordine. Per il resto, confermo: la mia assistita non è indagata, è stata ascoltata solo come persona informata dei fatti. L’autopsia? Dovrebbe svolgersi a breve”. E’ quanto ha detto ieri sera a StatoQuotidiano l’avvocato Angelo Salvemini, legale della compagna del Renzulli. La versione resa dalla donna in sede di interrogatorio è stata riportata («Mio figlio si è messo in mezzo mentre litigavamo e si è difeso con un coltello», come scritto in un articolo de La Stampa), con inquirenti che al momento cercano ulteriori riscontri.

Nessuna risposta degli inquirenti a StatoQuotidiano sulla posizione della donna, e sullo sviluppo delle indagini, mentre per il numero esatto dei fendenti, uno o maggiori, occorrerà “attendere”.

Come detto, la donna non è al momento indagata. Il bimbo di 7 anni, che per la versione della madre avrebbe inferto la coltellata, non è imputabile, e si sarebbe ferito alla bocca e per questo è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Il bimbo è stato già dimesso.

Le indagini sono condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia. Ieri sul luogo dei fatti sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

“Il bambino – ha spiegato all’Adnkronos l’avvocato Salvemini – è stato sentito ieri (l’altro ieri per chi legge, ndr) dai carabinieri alla presenza del papà naturale, però non conosciamo ancora il tenore delle dichiarazioni perché quando le ha rese non ero presente. Ho parlato stamattina con il procuratore informalmente e per il bambino, ovviamente, è tutto a posto, essendo minore non è imputabile. Poi è stato lasciato temporaneamente in custodia dal papà per la notte. Era stato ricoverato per un problema ai denti ma nulla di grave, sta bene“.

Ora, aggiunge l’avvocato, “è opportuno attendere i risvolti delle ulteriori indagini, se ci saranno. Ci sarà anche l’autopsia, dalla quale allo stato non ci aspettiamo nulla di diverso da quanto già emerso. Da un ragionamento deduttivo pensiamo che se fosse emerso qualcosa di diverso, almeno a carico della mamma, probabilmente ieri stesso o anche oggi qualcuno ci avrebbe contattato, quindi presumiamo che le cose stiano così come sono emerse, ma è solo una presunzione, perciò lasciamo il punto interrogativo in attesa dell’esito di tutte le indagini, anche per evitare di interferire nelle stesse“. “Per adesso, però, non si conoscono i retroscena, quindi tutto ancora è in fase di accertamento“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it