Il Principio di autorità è quel sintomo sociale per cui si tende ad assegnare seria credibilità a una notizia, accompagnandola con espressioni tipo “L’ha detto la TV… la radio… è scritto sui giornali… nei libri… l’ha detto xx…”

Nel nostro tempo, fomentati dal coronavirus e mediati dal web, circolano, se non voci tese a negarlo, rimedi per raggirarne il contagio; accadeva similmente nei secoli scorsi per contrastare la malaria, attraverso gli allora mezzi e personaggi di comunicazione.

Altrettanto contro la “spagnola”, si armeggiava con vacui suggerimenti, quali gargarismi al bicarbonato di sodo e acido borico, impacchi di sale sull’organo olfattivo e uso di tabacco.

Fu forse J. London a percepirne il fenomeno nello scrivere che “gli scrittori o sono poeti o sono bugiardi” ed è verosimile che non molti suoi lettori ne avessero carpito i significati.

Una delle interpretazioni è che ove una menzogna si omologhi nella verità, il sovvertimento si può imprimere nell’animo dell’utente e costui ne diventa un fruitore.

Se da un canto, la stampa moderna, via internet, si sottopone responsabilmente al giudizio immediato dei lettori e degli esperti con appositi spazi di commento, la Tv, purtroppo, pare rincorrere l’essere bersagliata da numerose riprensioni dei “puristi”, le quali rimangono di massima ignorate.

In questi giorni, circola via web un duro “J’accuse” di un dichiaratosi insegnante, il quale, chiamando in causa alcuni programmi televisivi, denuncia tra l’altro “\…\ l’umiliazione dei laureati, la mortificazione di chi studia, di chi investe tempo e risorse nella cultura \…\”

Ciò non toglie, però, che alla domanda in un quiz televisivo “quali forze erano in campo alle Termopili”, un concorrente ha risposto che avendo visto il film “300”, non poteva ignorarne la risposta: Spartani e Persiani”. Ecco come il cinema, i media in generale, possano invece soccorrere culturalmente un individuo.

Nei primi anni dell’allora gloriosa televisione italiana, gli sceneggiati tratti da opere di autori illustri, avevano accompagnato l’uomo della strada a una straordinaria erudizione; prova ne era che al mercato o dal parrucchiere le donne ne discutessero con piacevolezza, colmando nelle loro menti le lacune culturali e letterarie di una generazione di cui erano le prime vittime.

I romanzi d’appendice tra le pagine dei giornali, delle riviste e periodici, non avevano potuto nemmeno avvicinarsi all’entità televisiva causa un’alfabetizzazione collettiva non ancora completata ma c’erano le sale cinematografiche a precorrere i tempi d’oro per un affidabile acculturamento.

Negli anni tra 1885 e il 1906, una straordinaria donna, Ida Baccini, dirigeva il “Giornale dei bambini”, fecondo di cronaca, notizie letterarie, artistiche e scientifiche, proiettando finanche delle previsioni future, il tutto corredato con una suggestiva iconografia: un periodico che andava magnificamente ad accrescere le nozioni scolastiche e ad appassionare le famiglie.

Matilde Serao scrisse di lei, alla sua scomparsa nel 1911 “Se ogni fanciullo che ha letto quanto l’incomparabile amica dei piccoli aveva scritto, per loro, portasse un fiore sulla tomba dove dorme il gran sonno Ida Baccini, sorgerebbe una montagna floreale e pur lieve, alta quanto le più alte cime”.

Occorre affermare che il più moderno “Corriere dei piccoli”, già “Corrierino” sorto nel 1908 e largamente diffuso sino alla fine del secolo, non ne aveva seguito le orme, restando essenzialmente fumettistico, pur con una larga fetta di piccoli lettori.

Conseguenze di dissociazione dal “principio di autorità” avvengono oltremodo in coloro che, pur di reggere un’amicizia, preferiscono, d’altronde è anche fin troppo facile, accondiscendere a chi non la pensi alla stessa maniera, specie se occupa un qualificato ruolo nella società; quest’ultimo, poi, sorregge la relazione finché gli si assegni credibilità.

Privo di un sano contradditorio, senza cioè voler far emergere il proprio pensiero, non può esserci stima, bensì solo un oscuro legame.

Convenienza politica o economica e, per la maggiore, quella psicologica, la più comune che può covare tra “compagni di merenda” o “compagni di bar”, finché non imploda.

Amicizia e rispetto significano imparare l’uno dall’altro senza vanità, invidia, gelosia, egocentrismo, prepotenza verbale, inclusa la sfera sentimentale e famigliare.

Nel comporre il concetto, si citino coloro che si strascicano a urlare nei dibattiti e alcuni personaggi lo fanno addirittura di fronte alle telecamere, a voler apparire a tutti i costi nella ragione, raccogliendo, qui sta il problema, comprensioni, simpatie e consensi.

Secondo una indagine resa pubblica dalla New York University, in tanti individui il cervello, per un remoto incidente nell’evoluzione, si è inconsciamente programmato per il razzismo. Esistono nell’encefalo aree di rappresentazione dei diversi gruppi etnici e gli stessi sono deputati alle reazioni emotive primarie. Gli stessi circuiti cerebrali utilizzati per capire a quale gruppo etnico appartiene un’altra persona si sovrappongono a quelli che portano alle decisioni emotive e qui può strutturarsi un disturbo della razionalità.

Le emozioni, non dimentichiamolo, sono i geni del nostro passato. Una teoria che, ove diffusa a tendenziosa arte, ravviverebbe, verso altri di etnie diverse, reazioni di sospetto o rifiuto in alcuni soggetti, inducendo questi a cogliere tale ricerca universitaria, svuotandola però di ogni innocua peculiarità accademica e concettuale, considerandola naturalmente corretta, giustificandosi così un proprio comportamento d’intolleranza.

Una interferenza, e la storia lo conferma, che se invade un gruppo, una comunità, una nazione, ne sconvolge l’ordine.

L’ordine, poi, non è mai assoluto o l’uno superiore all’altro: l’ordine numerico vuole Due dopo Uno, l’ordine alfabetico, invece, vuole Uno dopo Due e c’è chi se ne avvale per sconvolgere gli animi.

In questi tempi, infine, stiamo assistendo all’evoluzione di un secondo fenomeno, quello del “Soccorso putativo”.

Tale soccorso è umanamente contemplato a protezione di chi può farsi del male o addirittura suicidarsi.

Tramite il multimediale, la cui potenzialità ha raggiunto una dimensione universale e penetrante, il potere procura a limitare incisivamente, quando non a impedirla, la sacra libertà degli individui allo scopo di contenere gli effetti malsani da covid19.

Una costrizione accettata dalle masse incalzate dallo sgomento della contaminazione.

Un evento singolare nella nostra generazione in tempo di pace, per cui il “soccorso putativo” viene somministrato attraverso il “principio di autorità”.

Ferruccio Gemmellaro – 29.11.2020