UniFoggia, Prof. Spano neo direttore Food Bioscience

Foggia, 03 dicembre 2020. L’Università di Foggia valica nuovamente i confini nazionali. A partire da gennaio 2021, infatti, il prof. Giuseppe Spano, docente del neo costituito Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), sarà il nuovo capo-redattore di Food Bioscience, affermata rivista scientifica peer-reviewed pubblicata da Elsevier Ltd, con sede ad Amsterdam.

Ad affiancare il prof. Spano nel suo ruolo di responsabile del contenuto scientifico della rivista ci sarà anche il prof. Jian Chen, della Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, China.

Il periodico mira a fornire uno spazio di condivisione per i recenti sviluppi nel campo della ricerca – sia di base che applicata – sulle biomolecole presenti negli alimenti. Proprietà biochimiche, biofisiche e biologiche di alimenti, ingredienti e componenti; studi sulle molecole funzionali di origine alimentare; funzionalità di alimenti fermentati; biomateriali ed utilizzo nell’industria alimentare, applicazione di nuove tecnologie agli alimenti, ed ancora, risultati di studi completi che coinvolgono genomica, proteomica, metabolomica, nutrigenomica e chemogenomica degli alimenti e delle loro interazioni con gli esseri umani: sono solo alcuni degli argomenti dall’alto valore scientifico che trovano spazio su Food Bioscience.

“La direzione di una rivista scientifica internazionale, pur non priva di responsabilità, è il riconoscimento di una visione internazionale, multidisciplinare e collaborativa della ricerca scientifica – ha dichiarato il prof. Giuseppe Spano, che ha inteso ringraziare il Direttore del Dipartimento DAFNE, la prof.ssa Milena Sinigaglia, “E i miei collaboratori, la cui passione e dedizione è risultata fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo”.

Il prof. Giuseppe Spano, originario di Lecce, professore ordinario di Microbiologia Industriale e responsabile scientifico del laboratorio di Microbiologia Industriale del DAFNE, è attualmente componente dell’editorial board di diverse riviste internazionali del settore Food Science (Food Microbiology; Microbiological research; South Afrikan Journal of Oenology and Viticulture) e coordinatore di progetti di ricerca nazionali e regionali su temi legati ad alimenti funzionali, alla microbiologia degli alimenti fermentati ed alla sicurezza alimentare. In particolare, per l’Università di Foggia, è stato coordinatore di un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del VII programma quadro “Controllo delle ammine biogeniche nelle fermentazioni alimentari tradizionali – BiAMFOOD” (2008-2011).

È stato membro del gruppo di lavoro dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulle ammine biogeniche negli alimenti fermentati (2011-2012) ed è co-fondatore e consulente scientifico di Promis Biotech srl, uno spin off universitario che si occupa di trasferimento tecnologico di microrganismi di interesse industriale. È autore di più di 350 prodotti scientifici inclusi articoli peer-reviewed pubblicati su riviste internazionali, proceeding presentati a convegni nazionali e internazionali, capitoli di libro e brevetti. Collabora con diverse Università, Centri di Ricerca ed Aziende del settore alimentare in particolare in ambito internazionale ed è tutor internazionale di PhDstudents provenienti dalle Università di tutto il mondo.

“Il nuovo incarico del prof. Spano non può che farci onore. Sono certo che avrà importanti ricadute per il Dipartimento DAFNE e contribuirà a rendere sempre più virtuoso il confronto con altri atenei nazionali e internazionali. Sono convinto della forza dei progetti e delle ricerche condivise”, ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, che ha espresso al prof. Spano i suoi migliori auguri di buon lavoro.