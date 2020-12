Vento e pioggia sul Gargano, migliora sabato

Bari, 03 dicembre 2020. GIOVEDI’: condizioni meteorologiche in marcato peggioramento sulle regioni meridionali per l’arrivo di una nuova perturbazione, foriera di piogge diffuse e locali rovesci temporaleschi su Puglia, Basilicata e Molise, a tratti anche intensi su fascia ionica e medio-bassa Puglia. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti di Ostro e Scirocco in ulteriore rinforzo tra la Basilicata ionica e la media e bassa Puglia con raffiche fino a 60-75 km/h sul Salento. Mari in burrasca, da agitati a localmente molto agitati con MAREGGIATE su Golfo di Policoro, costa tarantina e tratto costiero compreso tra Santa Maria di Leuca e Otranto.

Venerdì 04 Dicembre Residua instabilità ma con tendenza a miglioramento

VENERDI': la perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando nella prima parte della giornata tempo ancora instabile tra Basilicata meridionale e centro sud Puglia ma con tendenza a miglioramento entro la serata. Meglio altrove con tempo asciutto e schiarite via via più ampie. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 05 Dicembre Avvio discreto ma con tendenza a nuovo parziale peggioramento