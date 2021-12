Giornata del disabile, “A Manfredonia quando iniziamo a comportarci meglio alla guida?”

Manfredonia (Foggia), 03/12/2021 – “Oggi è la giornata del disabile… facciamo che sia tutti i giorni in civiltà, in simpatia e senza arrabbiarsi… sbagli e ti arrabbi pure! Non pensi, di comportarti da incivile? Le multe sono salatissime e con punti sulla patente. A Manfredonia, quando iniziamo a comportarci meglio? Le forze dell’ordine..

tutte .. possono intervenire efficacemente, magari la polizia Locale venga di nuovo dotata di carro attrezzi per scoraggiare chi ha l’abitudine di parcheggiare sugli stalli, sugli scivoli di marciapiede e sulle strisce pedonali che andrebbero rifatte gran parte. Buon lavoro anche agli assessori competenti e alla sensibilità del nuovo Sindaco”.



Lo riporta un lettore sui social.