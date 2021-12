Statoquotidiano.it, Foggia, 3 dicembre 2021. La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

Anche in Provincia di Foggia questo è un tema molto importante e sentito, soprattutto perché non sempre vengono garantiti i diritti di queste persone. Spesso è possibile vedere edifici pubblici che non rispondono alle norme vigenti in tema di barriere architettoniche. Un problema serio sono anche le strade, dove spesso gli scivoli dedicati non sono idonei, oppure vengono occupati abusivamente da autovetture. Oggi è importante ricordare come sia necessaria maggiore attenzione in tal senso.

Infatti si tratta di ostacoli che rendono la vita difficile a chi invece avrebbe bisogno di maggiore sostegno, attenzione, ma anche autonomia.

È bene ricordare ad esempio che secondo la normativa (legge 13/89, decreto 236/89) la rampa per disabili con l’accesso tramite supporto umano o meccanico è obbligatoria per dislivelli pari o superiori a 2,5 cm. È fondamentale effettuate dei controlli e intervenire prontamente dove non siano rispettate queste regole.

Riguardo alla ricorrenza odierna, è intervenuto il Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice:

“Ho sempre preferito le azioni concrete alle parole. In una giornata così significativa non mi voglio dilungare in discorsi accademici e strappalacrime di circostanza. I cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili, hanno bisogno di risposte”.

“In data odierna ho formalmente dato mandato al Segretario Generale del Comune di Manfredonia di avviare l’iter di istituzione nell’organigramma della figura del “Garante della Disabilità”. Siamo il primo Comune della Provincia di Foggia a farlo, tra i pochi nel Mezzogiorno d’Italia. Era una nostra priorità in campagna elettorale ed è tra i primissimi atti della nuova Amministrazione. C’è bisogno di abbattere barriere fisiche e culturali per eliminare la condizione di disabilità, a partire dall’efficienza dei servizi della Pubblica Amministrazione, accorciando le distanze, favorendo l’accessibilità e la tempistica delle risposte alle richieste”.

“In accordo con tutta la coalizione di maggioranza, sento il dovere di affidare questo ruolo ad un simbolo della lotta all’integrazione sociale e dell’affermazione dei diritti, Vincenzo Di Staso, Professore di Diritto ed Economia Politica presso l’Ite Toniolo di Manfredonia. Avvocato. Giornalista, ex atleta paralimpico e Presidente dell’associazione per Disabili Delfino da oltre 25 anni”, ha aggiunto Rotice.

“Inoltre, tenendo fede agli impegni presi (con una comunicazione indirizzata al Segretario Generale, ed ai Dirigenti al Settore Economico-Finanziario e ai Servizi Sociali) come primo atto ufficiale ho rinunciato interamente – e per tutti e 5 gli anni – alle indennità di funzione spettante per la carica di Sindaco destinandoli al capitolo di Bilancio per le fragilità e la disabilità. Nessuno deve essere più lasciato indietro. Un nuovo inizio”, conclude il Sindaco Gianni Rotice.

Sul tema è intervenuta anche l’Assessora Regionale al Welfare, Rosa Barone:

“Una giornata – dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone – che deve aiutare a sensibilizzare su problemi che ogni giorno affrontano le persone con disabilità e le loro famiglie, purtroppo acuiti dalla pandemia. Sono la prima a dire che le parole non bastano e bisogna passare ai fatti, per questo con i miei uffici stiamo dando vita a incontri per una nuova pianificazione delle politiche per la disabilità, che sarà all’interno del piano regionale delle politiche sociali, che presto sarà completato”.

“Vogliamo favorire i percorsi persostenere la ‘vita indipendente’ delle persone con disabilità, in modo che possano autodeterminarsi e vivere il più possibile in condizioni di autonomia nel proprio contesto di vita familiare, sociale e lavorativa e dare il giusto supporto ai caregiver. Nei giorni scorsi siamo riusciti a stanziare ulteriori 3.381.800,45 euro per finanziare tutte 6237 domande ammissibili presentate per i buoni servizio per anziani e disabili, che vanno ad aggiungersi ai 35 milioni di euro già stanziati, calcolati in base alla spesa sostenuta nell’annualità precedente. Le ulteriori risorse stanziate servono per garantire il finanziamento delle 615 domande risultate ammesse ma non finanziabili. Non potevamo permettere che le famiglie che avevano diritto al Voucher restassero fuori, peraltro in un momento storico ancora caratterizzato dalla crisi dovuta alla pandemia. Con la manovra di assestamento di bilancio siamo poi riusciti a garantire la prosecuzione del contributo Covid -19 destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza fino alla fine del 2021: 800 euro mensili in favore di circa 7400 persone residenti in Puglia. Complessivamente per questa misura sono stati stanziati circa 71 milioni di euro per dare sostegno a famiglie e caregiver”.

“La sfida che ci attende è quella di una nuova programmazione, a cui stiamo lavorando, per non dover più lavorare in emergenza. Il nuovo piano delle politiche sociali, che stiamo completando in tempi record, con l’ascolto e il confronto con tutti gli attori interessati servirà a questo”, conclude Rosa Barone.

L’Avv. Antonio Vigiano, già consigliere comunale di Foggia

L’Avv. Antonio Vigiano, già consigliere comunale foggiano di maggioranza, ha sempre prestato molta attenzione al tema disabilità, anche dal punto di vista professionale, oltre che politico. L’avvocato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

“Il Peba è stata una delle mie battaglie più importanti. E’ fondamentale abbattere le barriere architettoniche, soprattutto negli edifici comunali. Ho la sensazione che tutti ritengano di impegnarsi, ma che i risultati concreti siano pochi. Nella prima amministrazione Landella vennero stanziati addirittura dei fondi, ma alla fine non si raggiunsero i risultati sperati. Arrivai a fare anche uno sciopero della fame, dopo ci fu l’apertura di un portale di segnalazioni per la cittadinanza, ma purtroppo non è cambiato nulla”.

“Un ringraziamento va all’ACI, nella persona di Raimondo Ursitti, per aver donato dei computer dismessi dalle sedi foggiane, alle associazioni di disabili, dopo aver effettuato un censimento di quelle idonee. Sono macchine ricondizionate che vanno ancora benissimo per l’uso associativo, le stiamo consegnando in questi giorni”.

“Foggia non è una città a misura di disabile, bisogna essere sinceri. Il Ministero per la disabilità sta lavorando, ma a livello territoriale le criticità sono ancora molte. Penso ad esempio alla struttura dedicata ai diversamente abili situata nel complesso edilizio delle piastre del Candelaro, risulta ancora chiusa. Bisognerebbe prontamente rimettere in funzione quel centro diurno, ormai inattivo da diverso tempo”.

“Ritengo che una città moderna e sostenibile debba essere a barriere architettoniche zero. Esistono varie forme di disabilità, che andrebbero attenzionate tutte maggiormente. Anche le condizioni dei marciapiedi e dei mezzi pubblici sono di ostacolo alla mobilità di queste persone”.

“Abbiamo un bel tessuto associativo, molto variegato, legato al mondo della disabilità. Bisognerebbe collaborare per individuare tutte le criticità da affrontare”.

“Esiste una legge 104 all’avanguardia a livello Europeo, ma viene troppo spesso bistrattata. Anche la diversa applicazione di alcune leggi da parte dell’ASL, rispetto ad altre regioni, sottolinea una disparità a livello territoriale che andrebbe risolta. Queste sono forme di discriminazione che andrebbero esaminate. E si parla di una legge addirittura dell’86, che non viene ancora applicata in maniera uniforme su tutto il Paese. Le pensioni inoltre sono somme irrisorie, servirebbe maggiore dignità anche in termini di riconoscimento economico ai disabili”.

“L’Amministrazione Regionale quando individua problematiche nei comuni che non applicano il Peba per tempo, dovrebbe commissariare e intervenire prontamente. Tutto ciò fino ad oggi non è avvenuto. Foggia è stata tra le prime città in Puglia ad approvare il Peba, ma malgrado il mio sciopero della fame, non si è concluso nulla di fattivo. Non basta purtroppo la sola deliberazione. Il senso del mio gesto era quello di sensibilizzare anche la Regione, ma nulla. Serve un censimento dei palazzi comunali e bisogna intervenire immediatamente”.

“Come legale ho tanti clienti disabili, addirittura non si riesce ad utilizzare la struttura degli uffici di Piazza Giordano, dove sono presenti diverse barriere architettoniche. Ho fatto le mie dovute segnalazioni a livello ministeriale ma non siamo stati ascoltati. Intanto non siamo riusciti a salire, perché gli ascensori non erano funzionanti”.

“Le città devono essere a misura di disabile: ciò porterebbe innumerevoli vantaggi a tutta la cittadinanza. Non serve solo parlarne, ma si deve intervenire fattivamente. L’obiettivo deve essere quello di riuscire a rendere questi cittadini più autonomi, ma c’è ancora tanto da fare”, conclude Antonio Vigiano.

A cura di Gianluigi Cutillo, 3 dicembre 2021