StatoQuotidiano.it, Manfredonia 03 dicembre 2021. A seguito dell’udienza del giudizio di rito abbreviato, con sentenza della I sezione penale del Tribunale di Foggia, Gip/Gup Dott.ssa Marialuisa Bencivenga, è stato condannato ad anni 3 e mesi 10 il 18enne Claudio Charista, nato a Manfredonia classe 2003 e residente a Foggia, con l’accusa di aver commesso 4 rapine nel capoluogo foggiano tra il marzo e il maggio 2021.

In particolare, si fa riferimento si fa riferimento a rapine effettuate ai danni: della “Farmacia della Stazione dott. Di Gioia” sita in viale XXIV Maggio (commessa a Foggia il 22.03.2021); della farmacia Ronga/Tartaglia sita in viale della Repubblica n.1 (a Foggia il 22.04.2021); dell’attività commerciale “My fido di te” sita in via Guglielmi n.78 a Foggia (a Foggia il 26.04.2021)ì; della parafarmacia di Varraso Antonia sita in via Marchianò n 15 (a Foggia il 04.05.2021).

“Nonostante la condanna – dice a StatoQuotidiano.it il legale del 18enne, Avv. Innocenza Starace -, mi ha colpito la grande umanità del Giudice, la dottoressa Bencinvenga, che prestando fede alla tesi difensiva, e all’ammissione di responsabilità del ragazzo, ha concesso le attenuanti generiche prevalenti rispetto a tutte le aggravanti. Il mio assistito ha ammesso di aver compiuto le rapine perché non sapeva come sopravvivere e non avendo un luogo fisso dove dimorare”.

Il ragazzo è attualmente detenuto presso il carcere di Foggia.

