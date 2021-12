Monte Sant’Angelo, “Forte calo del numero di cittadini, il fallimento del Sindaco”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 03/12/2021- “L’Amministrazione d’Arienzo, il cui mandato sta volgendo al termine, ha completamente fallito la sua missione . Il suo unico campo di azione, quello cioè dei lavori pubblici, non ha prodotto alcun beneficio per la maggior parte delle imprese locali e per i lavoratori di Monte. Questa nostra amara constatazione è suffragata dalla cruda realtà dei dati relativi all’andamento demografico e alla curva occupazionale. Infatti, basta prendere in esame due periodi, l’uno successivo dell’altro, degli ultimi nove anni: il primo, dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2017; il secondo, dall’1 luglio 2017 al prossimo 31 dicembre 2021.

Nel secondo periodo (54 mesi, Giunta d’Arienzo) Monte ha perso 1932 abitanti, pari a 430 unità all’anno. In altri termini, durante l’Amministrazione del Sindaco d’Arienzo la perdita di popolazione è stata del 400% in più rispetto al periodo precedente!

Lo Schieramento Civico “La Rinascita Possibile” ritiene che ciò sia accaduto soprattutto per responsabilità del Sindaco d’Arienzo, che non ha sviluppato affatto le politiche per il lavoro dei giovani e per mettere a frutto le nostre risorse naturali (mare, pianure, boschi), storiche e culturali. Ora è ancora più chiaro a tutti che a nulla è servito e serve migliorare un po’ la viabilità urbana, se contemporaneamente molti giovani sono costretti ad abbandonare il proprio paese natio per mancanza di lavoro e di futuro”.