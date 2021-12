(NOTA STAMPA). “In questi giorni in città, a seguito di alcune notizie apparse sui giornali circa sospensioni temporanee delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini, si sta parlando tanto del nostro nosocomio.

Come ben sanno i cittadini, con il piano di riordino ospedaliero regionale, iniziato dal centro destra di Fitto e portato avanti prevalentemente dal centro sinistra di Vendola, i manfredoniani hanno visto drasticamente ridotte le prestazioni sanitarie di cui giornalmente beneficiamo per tutelare il nostro sacrosanto diritto alla cura della salute.

Lo stato moribondo del nostro ospedale ne è l’esempio evidente.

Noi vogliamo evitare che le scelte del prossimo futuro vadano a ledere ancora il diritto alla salute dei cittadini di Manfredonia e dei paesi limitrofi. Come consigliere d’opposizione e come gruppo politico del Movimento 5 Stelle, vogliamo assumerci l’impegno di vigilare su tutti gli atti aziendali e dipartimentali, in modo che le scelte di trasferimento di attività o di sospensione che spesso sono notificate come provvisorie, ma tendono a diventare

definitive, siano oggetto di valutazione del fabbisogno sanitario dei cittadini e delle dinamiche dell’azienda sanitaria locale, di cui l’ospedale di Manfredonia fa parte.



Questo per evitare che spostamenti temporanei diventino permanenti, comportando la riduzione delle prestazioni sanitarie e la conseguente giustificazione per ulteriori ed eventuali chiusure future.

Sappiamo che prevenire è meglio che curare dunque noi lavoreremo affinché si prevenga tutto ciò perché siamo stanchi di doverci recare fuori città o fuori regione per vedere tutelato il nostro diritto fondamentale alla cura della salute”.

Movimento 5 Stelle Manfredonia