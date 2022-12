A Casamicciola prima notte fuori per gli sfollati: 341 le persone sistemate in hotel

Casamicciola (NA), 3 dicembre 2022, (ANSA) – Non piove da diverse ore sull’isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata ‘tranquilla’, nonostante la paura e i disagi. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti: nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa.

“L’evacuazione di ieri a Casamicciola è stata caratterizzata da una attività intensa, frenetica nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento di evacuazione è stato anticipato a seguito dell’allerta meteo diramata alle 12, rendendo necessario completare in poche ore un lavoro difficile e, alla fine, ben fatto. L’operazione è riuscita nel suo complesso. Ci sono state difficoltà, disguidi, non tutti sono stati raggiunti dalla comunicazione? Era inevitabile, a causa della ristrettezza dei tempi. Grazie ai cittadini, non ci sono stati episodi che complicassero l’operazione”. Così a Casamicciola il commissario Giovanni Legnini.

Cinquantaquattro famiglie residenti nella ‘zona rossa’ di Casamicciola non si sono allontanate dalle proprie case: lo ha reso noto il commissario Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera di convincimento e persuasione”, con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri. Al momento sono 341 le persone sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la frana; una novantina hanno notificato di aver trovato autonoma sistemazione, e molte altre – rispetto alle oltre mille potenzialmente interessate – si sono mosse da sole verso famiglie e amici.

Verso le 10 si è verificato uno smottamento lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano d’Ischia. Il movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi e per precauzione le autorità hanno sospeso il transito lungo la strada e sono in corso le verifiche sulla staticità dell’intero costone su cui non insistono abitazioni. Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente da e per le loro abitazioni.

L’allerta meteo con criticità gialla in vigore da venerdì alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata fino alle 16 di domenica. Lo rende noto il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo.

Proseguono a Casamicciola le ricerche dell’ultimo disperso della frana che ha investito il comune ischitano sabato scorso. Si tratta di Mariateresa Arcamone, 31 anni. Contemporaneamente i vigili del fuoco lavorano per liberare l’area dai residui della frana che ha investito il centro di Casamicciola. Al momento la statale 270 è transitabile a senso unico alternato solo per i mezzi di soccorso. ”Si tratta – è stato spiegato durante il punto stampa al termine della CCs – di una strada strategica per la ripresa delle attività e delle normali condizioni di vita che sono necessarie sull’isola”. Il capo della protezione civile regionale, Italo Giulivo, ha spiegato che ”con il dipartimento di Protezione civile nazionale è stato concordato l’impiego dei loro Centri di competenza con tecnologie innovative per avere un monitoraggio che indichi un eventuale spostamento che le piogge possono determinare sui fronti di frana e gestire il rischio”. (ANSA)