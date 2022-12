Foggia, parla Gallo: “Con il Giugliano uno scontro diretto e una partita tosta”

StatoQuotidiano.it Foggia, 3 Dicembre 2022.

Dopo la vittoriosa gara infrasettimanale con il Messina, vigilia di campionato per il Foggia, che sul terreno di gioco del Giugliano, ad Avellino, domenica 4 Dicembre con inizio alle ore 17:30, cerca continuità di prestazioni e risultati per rilanciarsi in zona play off. Stamane è intervenuto nella consueta conferenza stampa, prepartita, il mister dei rossoneri Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

” D’Ursi non è convocato, ha avuto un piccolo problema. Papazov è recuperato, Schenetti da lunedì torna con la squadra. Malomo e Odjer sono fuori.

Arriviamo avendo lavorato. Oggi abbiamo preparato la partita in modo dettagliato e normale e quindi arriviamo con la stessa stanchezza con il Giugliano ed andiamo per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Uno scontro diretto per cercare di recuperare punti e posizioni, contro una squadra secondo me che è la sorpresa del campionato. Ha una rosa che ha mantenuto l’ossatura che ha vinto il campionato l’anno scorso con qualche giocatore di categoria e che sta facendo molto.

Una partita di livello, tosta, con una squadra che venderà cara la pelle. Ho ancora qualche dubbio, in funzione di questa partita. Abbiamo anche la partita di mercoledì ma voglio concentrarmi su questa, magari con qualche cambio dettato dalla condizione fisica e qualche acciacco.

Dalmasso, in questo momento, è titolare. Ho visto meglio lui in allenamento e ho deciso di fare questa scelta. Non è usuale cambiare il portiere ma l’ho visto meglio in allenamento. Il Giugliano ha 8/11 della squadra che aveva l’anno scorso che giocano quasi sempre titolari. Ha preso due attaccanti di categoria ed è una squadra che ha idea di calcio. Una squadra fisica, organizzata e sa quello che deve fare. A tutti piacerebbe arrivare quarti ma siamo anche a 5 punti dai playout. L’obiettivo è restare tra le squadre che faranno i playoff. Cerchiamo di fare quadrato e cerchiamo di fare in modo che quello che c’è intorno non venga a ledere il nostro lavoro”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 3 Dicembre 2022