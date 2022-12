Foggia, prorogata la gestione commissariale: si vota nel 2023

FOGGIA, 03/12/2022 – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di proseguire nell’azione di ripristino della legalità, ha deliberato la proroga di sei mesi della durata della gestione commissariale del Comune di Foggia. I tre commissari hanno chiesto altro tempo al Prefetto Valiante, che ha fatto la relazione sentiti gli altri organi dello Stato, «per completare il lavoro di ripristino della legalità e della legittimità dell’azione amministrativa».

Ecco spiegata la proposta di proroga arrivata sulla scrivania del numero uno del Viminale, “tenuto conto della necessità di portare a compimento i programmi avviati dalle commissioni straordinarie”, che ha peraltro confermato il trend evidenziato nell’ultima relazione del ministro dell’Interno sull’attività delle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Il prefetto Valiante avrebbe riferito che l’avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell’ente locale non potesse concludersi, ritenendo di proporre la proroga anche in considerazione del parere che potrebbe aver espresso il Procuratore della Repubblica di Foggia nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi alla presenza di Magno. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.