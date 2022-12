Zeman a Ballando con le Stelle e Beppe Signori ricorda Foggia

FOGGIA, 03/12/2022 – Zdeněk Zeman, ex tecnico del Foggia, è stato ospite di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. Il boemo ha ballato sulle note di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori (clicca qui per rivedere il video della sua esibizione, sul sito di RaiPlay) e presentato il suo nuovo libro, dal titolo “La bellezza non ha prezzo”. Lo riporta lagoleada.it

Milly Carlucci gli ha fatto poi recapitare il saluto di due bomber, ossia Beppe Signori e Ciro Immobile; Signori ha definito Zeman “Maestro” e raccontato un aneddoto a tinte rossonere.

Signori a Zeman: “Per me sei stato un maestro, mi hai trasformato in un attaccante vero”

“Mister, Maestro, per me lo sai che sei stato un maestro – ha esordito Signori – perché mi hai trasformato da un anonimo trequartista in un attaccante vero. Ricordo un aneddoto di quando arrivai a Foggia: mi chiamasti ‘Ciao bomber’, tant’è che io mi girai perché di bomber non avevo assolutamente niente. Evidentemente, tu avevi capito delle qualità che io potevo avere, ma che non avevo ancora capito di avere. Grazie, sono diventato famoso anche grazie a te, ciao, ti voglio bene“. Clicca qui per rivedere il videomessaggio di Signori – inizia quando mancano esattamente 24 minuti e 35 secondi al termine del video.