5 figli, 5 lauree per Francesca Alemanno: una vita tra studio, lavoro e famiglia

Nuova laurea in Studi geopolitici e internazionali per Francesca Alemanno: una vita tra studio, lavoro e famiglia

Un traguardo straordinario per Francesca Alemanno, 39enne di Torchiarolo (BR), che oggi ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua incredibile storia di dedizione e resilienza. Nell’aula 2 del Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento, Alemanno ha conseguito questo pomeriggio la laurea in Studi geopolitici e internazionali, discutendo una tesi dal titolo “La scuola dei divari: il diritto all’istruzione in Argentina”, sotto la guida del professor Michele Carducci.

Per Alemanno, questa laurea rappresenta la quinta della sua carriera universitaria, iniziata nel 2008 con il primo titolo in Lettere. Nel frattempo, ha costruito una famiglia numerosa, con cinque figli, e affrontato una vita da funambola tra i suoi molteplici ruoli: da collaboratrice scolastica a insegnante di Lettere, senza mai abbandonare la passione per lo studio.

Nel 2022 è stata insignita del prestigioso Premio “Giovani Eccellenze Pugliesi – #StudioinPugliaperché”, riconoscimento che celebra l’impegno e i risultati di giovani talenti del territorio. Nonostante le difficoltà di gestire una famiglia extra-large e i sacrifici richiesti da un percorso così intenso, Francesca Alemanno ha dimostrato che è possibile conciliare studio, lavoro e vita familiare.

“Studiare, lavorare e costruire una famiglia si può”, afferma con determinazione Alemanno, pronta a guardare al futuro con entusiasmo. Per ora, i suoi progetti rimangono aperti, ma una cosa è certa: il suo impegno e il suo esempio continueranno a ispirare.

Per ascoltare l’intervista esclusiva alla neolaureata, è disponibile il link a Sur (Salento University Radio), dove Francesca racconta la sua straordinaria esperienza e le sue speranze per il domani.