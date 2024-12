Belve, anticipazioni. Sonia Bruganelli: "Sì', ho tradito Paolo Bonolis"

La terza puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai2, promette scintille. Martedì 3 dicembre, tra gli ospiti attesi ci saranno Elisabetta Canalis, Fabio Volo e Sonia Bruganelli, protagonista di un confronto che si preannuncia intenso e senza filtri. Reduce dalle polemiche sulle sue recenti dichiarazioni riguardo Ballando con le Stelle, la Bruganelli non si tira indietro nel raccontare dettagli personali e lanciare frecciatine pungenti.

Sonia Bruganelli e la separazione da Bonolis: “Ho confessato il tradimento”

Uno dei momenti più forti dell’intervista riguarda la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. Alla domanda di Fagnani su eventuali tradimenti nella coppia, la Bruganelli ammette con schiettezza: “Sono stata io a tradire Paolo, gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Avrei potuto evitare, ma ho scelto di essere sincera. Non l’ha presa bene, ovviamente. Però, per me, dire la verità era un modo per liberarmi la coscienza, anche se forse è stato un gesto egoistico”.

Una dichiarazione che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media, confermando il suo stile diretto e senza compromessi.

Le frecciatine a Laura Freddi

Non è mancata una stoccata alla storica ex di Bonolis, Laura Freddi. Commentando il rapporto con lei, la Bruganelli non risparmia ironia: “Dopo la separazione, ha tirato fuori una nuova energia. Ora va nei programmi al posto mio e parla di me. Prima era molto carina, ma con il tempo ha cambiato atteggiamento”.

Riferendosi a un episodio legato al Grande Fratello, Sonia racconta: “Lei mi sostituì per due puntate come opinionista, su mia proposta. Le avevo persino prestato le scarpe. Era molto carina, ma adesso è cambiata”.

“Rosico tanto”: il lato più umano di Sonia

Durante l’intervista, Sonia Bruganelli si mette a nudo anche dal punto di vista personale, ammettendo senza remore: “Sono una rosicona, rosico spesso”. Parlando delle sue trasgressioni, confessa: “Ostentare è stata la mia più grande trasgressione, un atteggiamento che non sempre mi ha fatto onore”.

Non mancano momenti più leggeri, come il test sui mercatini di Roma, che la Bruganelli non supera, e il ricordo dei primi regali ricevuti da Bonolis, tra cui libri che Sonia definisce “profondi e stimolanti”.

Momenti di emozione: il rapporto con i figli

L’intervista si conclude su note più intime, quando Sonia parla del suo ruolo di madre. Con emozione, condivide le sfide e le gioie della maternità, offrendo uno scorcio sul lato più dolce e umano della sua vita.

Gli altri ospiti della serata

Accanto a Sonia Bruganelli, protagonisti della puntata saranno Elisabetta Canalis, che racconterà il suo ritorno in Italia e i nuovi progetti, e Fabio Volo, con il suo stile ironico e provocatorio. Un appuntamento imperdibile per chi ama il mix di sarcasmo e intensità che caratterizza Belve.

Lo riporta Fanpage.it