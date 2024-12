BOXE: IL 21 DICEMBRE AL PALASPORT IL TITOLO ITALIANO PESI WELTER TRA DE FILIPPO DI SAN SEVERO E FONTANA.

Il prossimo sabato 21 dicembre 2024 (porta ore 19,30, inizio ore 20,30), il Palasport Borsellino e Falcone di Viale Castellana ospiterà una riunione di Boxe incentrata sul titolo italiano vacante dei pesi welter, tra Michele de Filippo di San Severo (ASD CREA BOXE Lanciano, che organizza l’evento in collaborazione con la ASD Nuova Accademia Pugilistica Di Mauro – Minchillo – Manzaro di San Severo) e Andrea Fontana. Ospiti d’onore della serata saranno Patrizio Oliva, Francesco Damiani e Mauro Galvano. La riunione prevede anche 2 incontri sotto clou di 6 riprese e 7 incontri dilettanti.

“E’ la serata del ritorno del grande pugilato a San Severo – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino – dopo tanti anni di assenza. Il passato della boxe nella nostra città è ricco di grandi campioni, da Pinuccio Russi, campione italiano che perse il titolo nel 1981 contro Patrizio Oliva, a Michele Mastrodonato, campione italiano e sfidante al titolo mondiale, poi ancora Luigi Castiglione, campione italiano, europeo e mondiale. Ma anche di tanti, tantissimi altri, a cominciare da Luigi Minchillo di San Paolo Civitate che a San Severo conservò il titolo europeo nel 1982. Siamo felici per questo evento, l’auspicio è che il Palasport sia gremito per spingere il nostro de Filippo alla conquista del titolo italiano”.

Andrea Fontana, soprannominato “The Doctor”, ha un record di 12 vittorie, di cui 6 per KO.

Rappresentante della scuderia Boxing de Rua, Fontana ha combattuto l’ultima volta nello scorso mese di maggio a Collegno contro Riccardo Joshua conquistando IBF Mediterranean Welter. E’ allenato da Stefano Abatangelo.

Michele de Filippo è nato a San Severo, vive a Borgo San Lorenzo in Toscana. Ha al suo attivo 11 match, di cui 6 vinti per KO. Ha combattuto l’ultima volta il 24 aprile 2024 battendo a Firenze Francesco Lezzi.

I costi dei biglietti, già in vendita, sono di € 10,00 per la tribuna e € 25,00 per il bordo ring.

Prevendite.

SAN SEVERO – Accademia pugilistica Michele Mastrodonato, Via Pietro Nenni 118; Caffetteria del Corso – Viale II Giugno; Edicola stazione ferroviaria – Piazza della Costituzione; Bar della Stazione – Piazza della Costituzione; Demà – Via Alessandro Minuziano, 163; Manita – Via Tiberio Solis, 151; Martial Arts Academy Team Verga, Via R. Morandi, 47.

TORREMAGGIORE – Corso 98 – Corso G. Matteotti, 98; Caffè della Fontana – Corso G. Matteotti, 200.

APRICENA – Business Cafè – Via Aldo Moro, 104.