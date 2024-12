Provaci ancora mister Cascione

Lo scrittore Marco Marsullo ritorna con una nuova avventura dell’allenatore più esonerato della storia del calcio

Un romanzo ironico contro gli stereotipi legati allo sport femminile

Mercoledì 4 dicembre terzo appuntamento della IX edizione del Foggia Festival Sport Story, la manifestazione di respiro nazionale, unica nel suo genere, che racconta lo spor attraverso il teatro e la letteratura, organizzata annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la libreria Ubik, la Piccola Compagnia Impertinente e la Biblioteca di Foggia “Magna Capitana”.

Alle ore 19:30, presso il Piccolo Teatro Impertinente, in via Castiglione 49, Marco Marsullo presenterà il libro “Provaci ancora mister Cascione” (Feltrinelli, 2024), intervistato dal giornalista Antonio Di Donna.

Sfrontato e genuino, sognatore e canaglia, ostinato a vincere ma abituato a perdere, Vanni Cascione, l’allenatore di calcio più esonerato della storia, ha un unico comandamento: non mollare mai. Dopo un paio di stagioni da disoccupato, riceve un’offerta irrinunciabile: la Guardia Rovente Calcio, società calabrese, ha deciso di puntare su di lui. Cascione non ha dubbi e accetta subito l’offerta ma, appena arrivato a destinazione, scopre un dettaglio che, complice l’entusiasmo e la voglia di tornare in panchina, gli era sfuggito: la Guardia Rovente è una squadra di calcio femminile. Sgomento e spiazzato, Cascione – che non ha mai pensato che le donne siano in grado di giocare a pallone – accetta comunque l’incarico. Inizierà una stagione calcistica bellissima e surreale, con le peripezie tragicomiche che coinvolgono mister Cascione ogni volta che scende in campo. Un romanzo ironico e molto attuale, che smonta uno per uno gli stereotipi legati allo sport femminile, a partire dal calcio, diventato popolarissimo in Italia. Una commedia generazionale, nello stile di Marco Marsullo.

La presentazione sarà impreziosita dalle incursioni teatrali della Piccola Compagnia Impertinente di Foggia.

Marco Marsullo (Napoli, 1985) insegna Scrittura creativa in una scuola elementare e scrive per il “Corriere del Mezzogiorno”. Ha pubblicato, tra gli altri, “Atletico Minaccia Football Club” (2013), “L’audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle Miserabili Monache” (2014), “I miei genitori non hanno figli” (2015), “Due come loro” (2018) e “L’anno in cui imparai a leggere” (2019), tutti usciti per Einaudi Stile Libero. I suoi romanzi sono tradotti in Spagna, Olanda e Sudamerica.

