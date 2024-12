nota stampa. “Fin dal principio, abbiamo sostenuto che il Comune non ha ottenuto il contributo per le manifestazioni carnevalesche storiche. Questo è accaduto perché non è stata presentata l’istanza per l’anno 2024, la cui scadenza presso il Ministero della Cultura era fissata al 6 novembre.

Con un comunicato pubblicato ieri sulla pagina istituzionale Facebook, l’amministrazione ha cercato di giustificare, in modo goffo e poco convincente, la propria incomprensibile inerzia, che ha portato addirittura a non inviare la domanda.

A questa debole e strumentale difesa, abbiamo risposto sottolineando che l’avviso comunale prevedeva che il progetto rispettasse i criteri richiesti dal Ministero per ottenere i fondi. Era quindi chiaro che l’intento del commissario fosse quello di candidare il progetto al contributo ministeriale.

Infatti, ulteriori verifiche hanno confermato che il commissario, con la delibera n. 3 dell’11 gennaio 2024, approvando il programma del Carnevale, aveva esplicitamente candidato la proposta al bando ministeriale per i finanziamenti destinati ai carnevali storici.

Alleghiamo il testo della delibera commissariale, che conferma quanto da noi affermato.

Siamo quindi di fronte a una maggioranza che, ancora una volta, nega spudoratamente fatti chiaramente documentati, come già accaduto nel caso dell’acquisto dell’automobile per il sindaco, avvenuto ‘all’insaputa di tutti'”.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari, Ugo Galli