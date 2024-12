Silvia Licocci muore a 41 anni dopo una cena fuori: aperta un’indagine per chiarire le cause del decesso

Silvia Licocci, 41 anni, è morta improvvisamente nella serata di domenica, 1° dicembre, dopo aver cenato con una pizza. La donna, residente ad Alatri, nella frazione di Monte San Marino, era in attesa di un intervento chirurgico previsto per martedì 3 dicembre. In preparazione all’operazione, nei giorni precedenti si era sottoposta a esami clinici e analisi, i cui risultati non avevano evidenziato alcuna anomalia.

La tragedia si è consumata mentre Silvia stava rientrando a casa dopo la cena fuori con il marito e alcuni amici. Era alla guida della sua auto quando ha avvertito un malore improvviso: la vista le si è offuscata e ha iniziato a percepire un forte dolore allo stomaco. La donna è riuscita ad accostare l’auto, mentre il marito ha allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento rapido dell’ambulanza, Silvia non è riuscita a raggiungere l’ospedale: è morta durante il trasporto.

Per chiarire le cause della sua morte, è stata disposta un’autopsia sul corpo, eseguita lunedì 2 dicembre. I risultati non sono ancora stati resi noti, e al momento non è possibile stabilire se il decesso sia stato causato da un evento cardiaco improvviso, una reazione allergica o un’altra patologia non diagnosticata.

Il dolore della comunità di Alatri

La notizia della morte di Silvia ha scosso profondamente la comunità di Alatri, dove viveva con il marito e i due figli. I funerali si sono svolti oggi, martedì 3 dicembre, presso la chiesa di San Valentino, la parrocchia che frequentava regolarmente. Amici, familiari e conoscenti si sono riuniti per darle l’ultimo saluto.

“Non riusciamo a crederci,” ha dichiarato una delle cugine della donna a Il Messaggero. “Silvia aspettava da tempo quell’operazione, il professore che l’avrebbe dovuta operare l’aveva trovata in salute. Siamo increduli.”

Silvia era molto amata dalla sua famiglia e dai suoi amici. Tra i tanti messaggi di cordoglio spiccano quelli dei compagni con cui condivideva la passione per il calcio e per il Frosinone, la squadra di cui era una tifosa accanita. “Sei stata una leonessa dal cuore gialloazzurro,” si legge tra i commenti lasciati sui social.

Le indagini e i possibili interrogativi

Fino alla pubblicazione dei risultati dell’autopsia, le cause della morte di Silvia Licocci rimangono un mistero. Gli esperti non escludono nessuna ipotesi: un malore improvviso potrebbe essere stato provocato da una patologia pregressa non diagnosticata, un’ostruzione respiratoria o persino una reazione avversa legata al cibo ingerito.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era sottoposta a un rigoroso screening sanitario nei giorni precedenti, proprio in vista dell’intervento programmato. I valori clinici erano risultati nella norma, e nulla lasciava presagire un evento così tragico.

La famiglia attende con ansia i risultati dell’esame autoptico per comprendere cosa possa aver causato il decesso. La loro speranza è che l’indagine possa fare chiarezza su un evento così improvviso e drammatico, che ha privato due bambini della madre e spezzato una vita nel pieno della sua maturità.

Fonte: Fanpage.it